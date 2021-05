Le auto elettriche costeranno quanto quelle a benzina dal 2027: il calcolo della T&E

I nuovi veicoli elettrici, e ci riferiamo ad auto, moto e scooter, sono ormai acquistati e apprezzati in moltissimi mercati, tuttavia non sono pochi gli utenti ancora scettici. A frenare l’entusiasmo ci sono ansia e tempi di ricarica, oltre ovviamente a prezzi considerati alti. Sappiamo però quando i prezzi si allineeranno alle auto tradizionali.

Il calcolo (che ovviamente rappresenta solo una proiezione) è stato fatto dalla Transport & Environment europea, secondo cui nel 2027 produrre i veicoli elettrici a batteria costerà addirittura meno rispetto ai classici prodotti con motore a pistoni. La sempre maggiore diffusione della tecnologia elettrica, le leggi dei vari governi sparsi per il vecchio continente e le regolamentazioni sulle emissioni renderanno questo traguardo più che realistico. Proprio in virtù di questo inoltre la T&E pensa che dal 2035 tutti i veicoli venduti in Europa saranno elettrici.

Ripetiamo che si tratta solo di una proiezione, le auto elettriche potrebbero costare quanto quelle a benzina anche prima del 2027, o molto dopo chissà, i dati oggettivi però hanno segnalato questa data. Di certo la rivoluzione è iniziata da parecchio tempo e sono sempre di più gli utenti, anche in Italia, che possiedono un veicolo elettrico, moto e scooter compresi. Persino Lamborghini, simbolo assoluto di prestazioni “termiche”, ha annunciato un piano di elettrificazione completa, ormai è solo questione di tempo…