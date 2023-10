Auto elettriche costano più delle termiche? 'No se si guarda l'intero ciclo di vita'

L'auto elettrica in Italia continua ad essere ancora molto osteggiata per vari motivi, a cominciare dal prezzo, essendo la stessa ritenuta ben più cara rispetto alla termica. Ma è davvero così?

A fare chiarezza ci ha pensato Enrico Al Mureden, avvocato e ordinario di diritto civile all’Università di Bologna e docente alla Motorvehicle University of Emilia-Romagna, a Modena, intervistato dal Corriere della Sera.

In Italia le auto elettriche meno care partono da 21 mila euro, ma tendenzialmente sono più costose rispetto alle loro controparti termiche. Al Mureden consiglia però di guardare la questione da un altro punto di vista: «La percezione di pagare di più, può risultare in parte distorta e, come si dice, affetta da un bias cognitivo. L’acquirente, infatti, tende a non soffermare l’attenzione su una visione più generale, ben rappresentata da quel concetto di Total Cost of Ownership che costituisce ormai da tempo un indice di misurazione scientifico e obiettivo dell’effettivo costo dei beni nel loro intero ciclo di utilizzo».

In poche parole l'esperto invita a non concentrarsi solo sul listino, ma su tutti gli effettivi costi relativi al possesso di un'auto, e che chi possiede le auto elettriche può ridurre come l'esenzione del bollo e dei parcheggi, quindi le ricariche elettriche, la minore manutenzione e via discorrendo.

Ma quando avverrà l'effettivo pareggio fra termiche e auto elettriche? «Detto che nel segmento Premium i prezzi di un modello elettrico sono già oggi quasi equivalenti a quelli del corrispettivo a benzina – prosegue Al Mureden - secondo le previsioni maggiormente accreditate il cosiddetto punto di pareggio, ossia l’equivalenza del costo di acquisto tra auto endotermica ed elettrica, potrebbe essere raggiunto per tutti i segmenti nel 2026».

Se tale “match” dovesse realmente verificarsi, il mercato potrebbe registrare una inversione di tendenza, che potrebbe poi portare l'elettrica a costare meno della termica dal 2027 in avanti, soprattutto nei segmenti dove i prezzi sono più elevati, leggasi i segmenti C, D e Suv.

Sarà invece più lenta questa tendenza nei segmenti più economici, leggasi il B e le city car, le piccole che nel frattempo stanno purtroppo sparendo dal mercato.



L'esperto invita comunque il governo ad introdurre degli incentivi in favore delle persone meno abbienti: «In ogni caso, soprattutto riguardo alle auto offerte alle fasce di consumatori con una minore capacità di spesa, si avverte l’esigenza di una efficace politica di incentivo economico. Proprio attraverso questo aiuto sarà possibile dare vita a quel circolo virtuoso che consentirà di avviare quella progressiva diffusione del veicolo elettrico che, una volta raggiunti i livelli necessari per ammortizzare gli ingenti investimenti e generare economie di scala, proseguirà verso una stabile affermazione».