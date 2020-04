In quale Paese le auto elettriche costano meno? Italia fuori dalla Top 10

Una delle maggiori critiche rivolte alle auto elettriche riguarda il loro prezzo, considerato mediamente troppo alto rispetto alle controparti benzina. I prezzi però cambiano da Paese a Paese e Compare The Market ha provato ad acquistare una Nissan Leaf in 49 nazioni diverse, scoprendo cose molto interessanti.

A seconda di dove si acquista la Leaf si possono incontrare prezzi assolutamente diversi e vari, vi basti pensare che la forbice dei prezzi va da 25.900 euro ad addirittura 100.142 euro. Impressionante vero? Siamo solo all'inizio delle nostre scoperte... Ma partiamo dal prezzo più basso: la Spagna si conferma "nazione campionessa", dove la Nissan Leaf costa meno nel mondo, appunto i 25.900 euro detti sopra.



Dove si colloca invece l'Italia? Siamo fuori dalla Top 10 purtroppo, all'undicesimo posto, con la Leaf che costa la bellezza di 30.700 euro. 4.800 euro più della Spagna a parità di vettura e non siamo neppure il Paese messo peggio. In Danimarca si arriva a 32.437 euro, in Grecia 33.990 euro, in Thailandia si toccano invece i 58.705 euro, per concludere con i prezzi fuori di testa (e da ogni schema) di Singapore, dove la Leaf costa 100.142 euro.



Tornando al nostro Paese, se una nuova Leaf (ricordiamolo, ormai già pronta per la tecnologia V2G) costasse come in Spagna, a fronte degli incentivi statali potremmo prenderne una a "soli" 19.900 euro, senza calcolare ulteriori agevolazioni regionali. Un vero peccato che non sia così, in pratica il bonus governativo di 6.000 euro viene bruciato già in partenza a causa del prezzo di vendita più alto. Speriamo che le cose possano cambiare quanto prima. In fonte trovate la lista completa.