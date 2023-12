Auto elettriche, cosa succederà in Italia dopo il 2035? 'Vendite green al 50%, ma in Ue...'

Come vi segnaliamo spesso e volentieri, nel nostro Paese le vetture green faticano a diffondersi per svariati motivi, alcuni condivisibili altri decisamente meno. Ad oggi in Italia le auto elettriche pesano solo il 3,9%, ma guai a pensare che la situazione resti stagnante anche nei prossimi anni.

Con il lento avvicinarsi al 2035, anno in cui scatterà lo stop in Ue di benzina e diesel, per forza di cose anche in Italia le vetture a batteria inizieranno a circolare sempre di più, e secondo uno studio citato da Rinnovabili.it, realizzato dall'università di Dresda e pubblicato su Plos, per il 2036 la metà delle auto circolanti nello stivale sarà elettrica.

Si tratta di un dato senza dubbio interessante ma comunque in ritardo di ben 5 anni rispetto alla media dell'Unione Europea. Sempre secondo l'analisi dell'università tedesca, il 50% verrà infatti raggiunto in Ue già dal 2031, quindi fra solo 8 anni, quattro anni in anticipo rispetto alla deadline di cui sopra.

L'Italia resterà quindi nel gruppo dei Paesi più lenti anche nei prossimi anni, ma sarà comunque in bella compagnia secondo lo studio, visto che anche Spagna, Portogallo e Grecia potrebbero registrare le stesse performance.

Va detto che gli studiosi di Dresda si sono basati sull'evoluzione del mercato delle auto elettriche degli ultimi anni in Italia, proiettando quindi l'attuale curva di crescita nel futuro. Non è però detto che si possa registrare una netta inversione di tendenza, soprattutto quando verranno messe sul mercato tutte quelle city car low cost elettriche annunciate negli ultimi tempi, a cominciare dalla Fiat Panda, che verrà svelata il prossimo luglio, quindi la Renault Twingo (in arrivo dal 2026), la Renault 5, che uscirà l'anno prossimo, la Citroen e-C3 “depotenziata” da circa 20.000 euro, con la possibilità di ulteriori piccole che si uniranno al gruppo e senza dimenticarsi della tanto chiacchierata Model 2, la Tesla da 25mila euro che potrebbe letteralmente spaccare il mercato.

Nel contempo cresceranno le colonnine di ricarica, si abbasseranno i listini e continueranno gli incentivi, un mix di fattori che dovrebbe contribuire a far crescere le vendite delle auto elettriche in maniera esponenziale e non lineare anche in Italia, o per lo meno si spera.