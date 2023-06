Auto elettriche, cosa consuma di più la batteria? L'aria condizionata fa perdere 12 km/h

Un automobilista ha raccontato di come la batteria della sua Tesla Model 3 si sia consumata solo del 6% dopo 160mila km. Un dato molto interessante, frutto anche di una routine di guida e nel contempo di ricarica davvero esemplare da parte dello stesso proprietario dell'auto elettrica.

Come qualsiasi altro oggetto e/o “cosa”, anche le auto elettriche devono essere trattate con i guanti se si vuole fare in modo che durino il più possibile, e vi sono quindi una serie di escamotage da mettere in pratica per consumare il meno possibile la batteria.

Ovviamente non possiamo “impazzire” alla guida con la paura di rimanere a secco qualsiasi azione facessimo, ma è bene sapere quali siano quelle “azioni” che consumano maggiormente gli EV. Il primo killer della batteria è l'aria condizionata, in grado di ridurre l'autonomia fino a 12 chilometri per ogni ora.

E' ben noto e risaputo anche per le termiche quanto l'aria fresca possa essere da ostacolo ai bassi consumi, e il problema sta nei kW richiesti per farla funzionare, fra i 3 e i 4, non proprio bruscolini per la batteria. Se si calcola un viaggio di 3 ore, avremo perso 36 km di autonomia sul totale, e ovviamente il dato aumento più il viaggio è lungo: forse da ora in avanti viaggerete di notte.

Attenzione anche al riscaldamento, che invece si limita a consumare nove chilometri di autonomia ogni ora di viaggio. Il sistema di infotainment non deve invece destare particolari preoccupazioni, visto che lo sconto da pagare è di 0,6 chilometri per ogni ora: evitate quindi di disattivarlo alla guida, anche perchè a volte è impossibile farlo, racchiudendo funzioni basilari per procedere.

Anche i sedili riscaldati incidono poco, solo 480 metri all'ora e lo stesso vale per l'impianto audio. Infine i fari e il caricatore USB per lo smartphone, il cui consumo è rispettivamente di 320 e 160 metri ogni ora.

Nel peggiore dei casi, tenendo conto di aria condizionata accesa, sistema di infotainment attivato, luci, musica nell'abitacolo e smartphone collegato, andremo a consumare praticamente 13 km di batteria ogni ora, un dato che ci sembra tutto sommato positivo.

