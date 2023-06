Auto elettriche, cosa fare se la batteria si scarica in autostrada?

Se avete paura che la batteria della vostra auto elettrica si scarichi potreste portarvi dietro il camper powerbank. La soluzione non è però così economica di conseguenza dovrete ricorrere a metodi più classici nel caso in cui doveste finire in panne in autostrada, magari durante un ingorgo o una coda per incidente.

Si tratta di un evento che potrebbe capitare spesso e volentieri nelle prossime settimane: in viaggio verso una località balneare o montana, potreste incontrare traffico elevato e finire quindi invischiati in qualche ingorgo non previsto.

Niente paura, non dovete partire con l'incubo che la batteria si scarichi, anche se è sempre bene organizzare il viaggio prima di mettersi in marcia nei migliori dei modi, a cominciare dal visualizzare le varie soste di ricarica per evitare spiacevoli conseguenze.

Il tutto è estremamente comodo se si possiede una Tesla Model 3, come dimostrato dal recente test della giornalista di PiazzaPulita, ma anche per gli altri possessori di EV non dovrebbero esservi problemi insormontabili tramite app dedicate e computer di bordo.

In ogni caso, qualora dovesse verificarsi un'emergenza, e doveste restare proprio a terra, a quel punto intervengono dei caricabatterie mobili che iniettano un po' di energia nella vostra batteria, il tanto che basta da raggiungere la stazione di ricarica successiva.

“L'ADAC (l'automobil club tedesco ndr) sta attualmente testando i caricabatterie mobili, i cosiddetti e-booster, in un progetto pilota per la loro idoneità all'uso nell'assistenza stradale", ha riferito un portavoce dello stesso club ai microfoni della BILD.

In poche parole l'automobilista in panne viene raggiunto da un pick-up che trasporta un generatore di dimensioni notevoli, dopo di che viene ricaricata la batteria dell'auto ferma in strada.

In ogni caso serve fare alcune precisazioni, a cominciare dal dire che durante una coda o un ingorgo, a differenza di quanto avviene per i motori termici, le batterie si scaricano in maniera quasi impercettibile, visto che di fatto l'auto non viene usata.

Inoltre la maggior parte delle auto è dotata di un buffer di emergenza che permette di far proseguire l'auto scarica, seppur a velocità limitata, di modo da poter raggiungere senza problemi la colonnina di ricarica più vicina.

"Se dovesse accadere di rimanere senza batteria – conclude l'ADAC - vale quanto segue, come in tutti i guasti: accendi le luci di emergenza, guida fino alla corsia di emergenza o alla piazzola di sosta, indossa il giubbotto ad alta visibilità, mettiti dietro la barriera di sicurezza e chiama i soccorsi”.