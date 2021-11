Le auto elettriche alla conquista dell'Italia: Fiat 500e e Tesla Model 3 al top

Dal 2019 in poi abbiamo assistito, in quasi tutti i paesi occidentali, in una vera e propria esplosione nella vendita di auto elettriche. Fino a pochi anni fa il dominio dei veicoli a benzina e diesel era incontrastato, ma in alcuni mercati la situazione è già stata ribaltata.

Sul suolo italiano non si è registrato un cambio di passo clamoroso, ma è indiscutibile che un numero sempre maggiore di consumatori si stia interessando al nuovo tipo di alimentazione (i dati di vendita sulle EV ad agosto parlano chiaro). Ora come ora lo Stivale rappresenta il quarto mercato europeo per i modelli plug-in, e a settembre si è certamente rinforzato.

Unrae ha infatti parlato di un ottimo rimbalzo di tutto il settore in seguito al crollo pandemico, ma sono soprattutto le ibride e le elettriche a trascinare i dati verso il segno positivo. Al momento le vetture mild hybrid hanno quasi agguantato quelle a benzina per market share portandosi al 28,2 percento, mentre il diesel è crollato al 23,5 percento della torta rispetto al 35 percento dello scorso anno.

Le autovetture completamente elettriche invece hanno raggiunto nel corso del 2021 una quota del 4 percento rispetto all'1,8 percento del 2020 tramite le 47.242 registrazioni complessive da gennaio a settembre: l'incremento su base annua è del 169 percento.



Passando ai modelli BEV più venduti nel 2021 in Italia, a svettare troviamo la Fiat 500e, che ha avuto un andamento solido e costante fin dall'inizio. Al secondo posto c'è invece la Smart ForTwo, ma sul gradino più basso del podio scalpita la Tesla Model 3, che si sta riprendendo alla grande dopo un'estate non particolarmente esaltante.



Adesso la palla deve per forza di cose passare agli enti nazionali e alle compagnie private, poiché l'infrastruttura deve tenere il passo con il numero di auto a batteria in circolazione. In tal senso pare che qualcuno si stia muovendo con una certa ambizione: Stellantis costruirà tantissime colonnine in Italia.