Le auto elettriche alla conquista dell'Italia: c'è anche la Ford Mustang Mach-E

Fin dall'inizio della pandemia di coronavirus il mercato dell'auto ha avuto un tracollo quasi senza precedenti. I modelli a benzina, ma soprattutto quelli diesel, hanno rallentato notevolmente (i termici sono spariti dalla Norvegia) anche in Italia, mentre le vetture plug-in hanno provato a trainare il settore.

Unrae ha appena confermato questo trend condividendo i numeri di vendita relativi allo scorso mese di agosto. In Italia incarna un periodo relativamente debole per le immatricolazioni, e in effetti se ne contano poco più di 65.000 a fronte delle 89.000 dell'agosto 2020. Il calo su base annua è pari al 27 percento.

Questo momento di grande incertezza ha una evidente influenza sui potenziali acquirenti, che hanno portato le motorizzazioni benzina e diesel rispettivamente al 25 e al 21,5 percento del market share totale. E' la prima volta che nel nostro Paese la combinazione delle due alimentazioni scende sotto il 50 percento.

Come dicevamo, gli unici modelli in crescita sono quelli ibridi e completamente elettrici. Innanzitutto bisogna sottolineare il record delle mild hybrid, le quali hanno agguantato il 31,6 percento di market share andando a rappresentare il sistema propulsivo più popolare dello Stivale.

Niente male pure la performance delle BEV con 3.247 veicoli registrati, un market share del 5 percento e una crescita del 71,8 percento su base annua. Non stiamo affatto parlando di numeri stupefacenti, ma per il mese di agosto il dato è certamente positivo. In ultimo abbiamo le ibride plug-in, che in pratica si sono allineate quasi perfettamente alle BEV con 3.199 immatricolazioni e una quota di mercato pari al 4,9 percento.

Passando ai singoli modelli, tra le BEV svetta la Fiat 500e (578 unità), la Volkswagen e-up! (324 unità) e la Tesla Model 3 (308 unità), ma ci teniamo a segnalare l'approdo in Italia della Ford Mustang Mach-E che ha piazzato 121 esemplari in meno di un mese (speriamo vada tutto liscio: sono appena state richiamate 38.000 Mustang Mach-E per motivi di sicurezza).