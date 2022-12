Autonomia e auto elettriche: quale standard è più affidabile fra EPA, WLTP e CLTC?

Sono tre i test principali utilizzati in tutto il mondo per calcolare i dati riguardanti l'autonomia dei veicoli elettrici. Negli Stati Uniti esiste il test EPA (Environmental Protection Agency), nell'UE il WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), infine in Cina il CLTC (China Light Duty Vehicle Test Cycle).

Calcolare l'autonomia di un veicolo non è cosa affatto semplice, visto che la stessa varia a seconda della velocità, del peso e del carico della stessa vettura, nonché delle condizioni meteo, di conseguenza è raro che i proprietari di un'auto "raggiungano" i dati ufficiali, a meno che non si guidi in maniera costante, a bassa velocità e in modo prudente.

Come scegliere un'auto elettrica efficiente e risparmiare in ricariche? Per cercare di fare un po' di chiarezza InsideEVs USA ha confrontato una serie di auto vendute negli Stati Uniti, in Europa e in Cina analizzando i punteggi ottenuti nei test EPA, WLTP e CLTC, e i risultati sono stati 'piuttosto illuminanti' fa notare lo stesso portale web. Ne è emerso infatti che i dati dei test ufficiali e quelli forniti dall'azienda erano decisamente differenti, inoltre è risultato evidente che non esiste un modo davvero affidabile per confrontare i vari cicli di test con assoluta precisione.

In generale i dati EPA sono risultati più realistici e vicini al “mondo reale”, a seguire troviamo i test WLTP, con uno scostamento superiore al 22% rispetto al test USA, e infine il CLTC, superiore al 35%. Difficile quindi districarsi in tutti questi dati, di conseguenza i consumatori spesso e volentieri ignorano questi numeri, concentrandosi sui dati forniti dalla casa o direttamente dai concessionari. Del resto per un cliente che intende acquistare un'auto elettrica, già il fatto che non consuma a benzina rappresenta un risparmio in termini economici.

In merito all'autonomia, invece, si punta a dei mezzi che abbiano una discreta resa, e a riguardo va detto che ora come ora sul mercato vi sono degli ottimi Full Electric che garantiscono centinaia di chilometri con una sola ricarica. Nel caso aveste dei dubbi potreste consultare la classifica delle 10 auto elettriche più efficienti del 2022.