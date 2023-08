Auto elettriche, come previsto le aziende stanno facendo difficoltà a trovare le batterie

E' ufficiale, numerose case automobilistiche che producono auto elettriche stanno andando in crisi per via delle difficoltà nel reperire le batterie, elemento ovviamente cruciale per poter assemblare una vettura green.

A testimoniarlo è un articolo dell'autorevole testata online Business Insider, che riporta i casi di numerose aziende americane che stanno riscontrando seri problemi nella catena di approvvigionamento e che di conseguenza stanno ritardando la produzione dei veicoli.

Se fino a pochi mesi fa la carenza dei chip era il principale problema dell'industria dell'automotive e in generale del tech, oggi è la mancanza di batterie l'ostacolo primario che stanno affrontando i produttori, con tutto ciò che ne consegue. A differenza di Tesla, che ha dominato il mercato delle elettriche a luglio in Italia, aziende come General Motors e Porsche stanno registrando ritardi e problematiche varie.

Su tutti spicca comunque Ford, che perde 29mila euro per ogni auto elettrica venduta, e che non ha ancora raggiunto l'economia di scala dell'azienda di Elon Musk, leader incontrastata a livello mondiale nel settore BEV.

Si tratta di ostacoli che stanno ovviamente obbligando le aziende a non poter raggiungere gli obiettivi di produzione e vendita e che si riflettono inesorabilmente sui loro bilanci. Jim Farley, CEO di Ford, ha di recente dichiarato che "la pressione sui prezzi è aumentata notevolmente negli ultimi 60 giorni", riferendosi alla battaglia dei listini portata avanti da Tesla, mentre Mary Barra, amministratrice delegata di GM, ha dichiarato agli investitori che uno dei suoi fornitori sta riscontrando problemi di consegna che limitano l'assemblaggio del modulo batteria: "Abbiamo riscontrato ritardi imprevisti", ha affermato.

A riprova di ciò, il fatto che la carenza di batterie abbia obbligato lo stabilimento canadese di General Motors a fermarsi all'inizio di questo mese. Situazione simile in casa Porsche, il cui CEO Oliver Blume ha affermato alla Reuters: "Non c'è settimana in cui non abbiamo problemi con la catena di approvvigionamento". Una situazione quindi complessa che secondo gli analisti dovrebbe rimanere molto incerta almeno per tutto il 2023.