Auto elettriche, colonnine toccano un nuovo record in Italia, 41.173: ecco dove si trovano

Cresce il numero delle auto elettriche in Italia e nel contempo crescono le colonnine installate nel nostro Paese. Per la prima volta nella storia, il numero di punti ricarica ha sfondato quota 40mila, un dato che fa ben sperare in vista del futuro.

Tenendo conto che dal 2035 scatterà il ban di benzina e diesel come da direttive Ue, e che a breve le aziende automobilistiche faranno sparire dalla produzione i motori termici, sarà fondamentale avere una struttura capillare di colonnine elettriche.

Del resto anche Bruxelles lo ha imposto per legge, chiedendo agli stati membri di installare una stazione di ricarica ogni 60 km, e un distributore di idrogeno ogni 200.

Nel primo trimestre del 2023, dal primo gennaio al 31 marzo, in totale sono stati installati 4.401 nuovi punti di ricarica a uso pubblico, per un totale che è così salito a quota 41.173. A farlo sapere è stata Motus-E, prima associazione d'Italia per accelerare il cambiamento verso la mobilità elettrica, spiegando che nel periodo suddetto sono stati installati circa 340 nuovi punti di ricarica a settimana.

"Un valore mai toccato prima – raccontano dalla stessa associazione - che ha contribuito a far raggiungere i 13.316 punti di ricarica installati negli ultimi 12 mesi (+47,8%)”. E ancora: “Nell'arco di due anni esatti i punti di ricarica presenti in Italia sono praticamente raddoppiati: da 20.757 a 41.173".

Motus-E sottolinea inoltre "un leggero recupero al Sud e nelle Isole, ora al 21% del totale, che guadagnano un punto percentuale di quota rispetto al Nord (57% del totale) e si avvicinano al livello del Centro (22%)".

A livello regionale, la Lombardia si conferma la regione con più punti di ricarica, leggasi 6.661, davanti a Piemonte, Veneto e Lazio, rispettivamente a quota 4.215, 4.169 e 4.032. Nella top 5 anche l'Emilia Romagna con 3.732, mentre la Campania deve essere menzionata per l'importante balzo in avanti da inizio anno, passando da 1.184 punti di ricarica a 2.145, leggasi un +81 per cento.

“Il nuovo record di crescita dei punti di ricarica – le parole del segretario generale di Motus-E, Francesco Naso - è un segnale molto importante e i dati di mercato evidenziano una crescente propensione degli automobilisti verso l’elettrico, purtroppo siamo ancora lontani dai livelli di market share di Paesi come Francia e Germania, già nell’ordine del 14-15%, ma i numeri dimostrano che le immatricolazioni di BEV potrebbero crescere ancora molto con una razionalizzazione delle risorse già stanziate per stimolare la domanda. Penso agli incentivi ai privati, ma anche alle flotte”.

Naso aggiunge e conclude: “Sviluppare l’elettrificazione in questo canale di mercato, con un’incentivazione più incisiva o una politica fiscale mirata, può fare la differenza, lavorare con attenzione su questo fronte consentirebbe all’Italia di assottigliare la distanza dagli altri big Ue e di raggiungere una quota di mercato per le auto elettriche intorno al 6,5%. Senza dimenticare che le flotte aziendali di oggi sono il cuore del mercato dell’usato elettrico di domani”.