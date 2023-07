Auto elettriche e colonnine di ricarica pericolose per chi ha il pacemaker? 'No ma...'

Da quando le auto elettriche si sono diffuse, di pari passo sono iniziate a circolare numerose fake news e leggende metropolitane. Gli EV spesso vengono additati come il male assoluto e fra i possibili rischi ad essi associati anche quelli per coloro che hanno i pacemaker: ma sarà davvero così?

Auto elettriche e colonnine di ricarica sono davvero pericolose per chi ha il pacemaker? Ovviamente la risposta è “no” e lo dicono le evidenze scientifiche. Uno studio targato 2018 ha analizzato 108 pazienti con CIED, utilizzando quattro fra i modelli di EV più diffusi all'epoca.

I partecipanti sono stati fatti sedere sui sedili anteriori e posteriori, sia durante la marcia quanto durante la fase di ricarica, e nel contempo è stato rilevato il campo magnetico all'interno e all'esterno dell'auto.

I risultati sono stati quindi sottoposti ad un esame di vari cardiologi che hanno valutato gli elettrocardiogrammi e i monitori dei pazienti; è emersa che l'intensità del campo elettromagnetico era più elevata durante la fase di ricarica e aumentava con l'aumento della velocità dell'auto, mentre non vi era differenza fra sedili anteriori e posteriori. Non sono state comunque segnalate problematiche circa il funzionamento dei pacemaker esposti a tali interferenze.

Nel 2023 è stato realizzato un altro studio, in particolare sulle colonnine di ricarica, (che in Italia non sono poi così diffuse) riguardante 130 pazienti portatori di pacemaker o defibrillatori, e anche in questo caso i risultati sono stati assolutamente sicuri per le persone.

Tuttavia, secondo un articolo pubblicato nel 2019 sull’American College of Cardiology dal titolo “Interferenza elettromagnetica e dispositivi elettronici impiantabili cardiaci: il viaggio in auto elettriche è ancora interessante?”, gli esperti invitando alla prudenza, sottolineando che “l’impatto della tecnologia sovralimentata sulla funzione dei pacemaker è sconosciuto e deve essere un’area di indagine futura. La variazione del sito di impianto del pacemaker, la variabilità dei componenti tra i vari produttori di dispositivi e la variazione delle sensibilità di programmazione e di altri parametri programmati nei pacemaker sono altri fattori che possono anche avere un impatto sull’entità dell’IME sui pacemaker. Altre variabili note sono la potenza e la frequenza della forza elettromagnetica, la durata dell’esposizione, l’orientamento del vettore, la vicinanza al paziente e la posizione e l’ubicazione degli elettrocateteri pacemaker, tra gli altri fattori. Man mano che i produttori inseriscono più energia della batteria in queste auto elettriche e le capacità di sovralimentazione migliorano, possono manifestarsi vulnerabilità. Si dovrebbe prestare attenzione a studiare questi problemi prima del rilascio sul mercato”.