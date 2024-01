Auto elettriche, la colonnina di ricarica dei sogni è in Piemonte: 0,17 euro per kWh

Se siete in possesso di un'auto elettrica e passate dalle parti di Vercelli, doveste approfittare per ricaricare il vostro mezzo in quel di Borgo d'Ale, presso la stazione di Soland Srl. Si tratta di fatto della colonnina dei sogni visto il suo prezzo stracciato.

Se sapete quanto costa ricaricare un'auto elettrica alle colonnine, e conoscete le tariffe, sapete benissimo che in Italia non troverete una stazione più conveniente di quella vercellese. Per ricaricare il vostro mezzo dovrete infatti spendere solamente 0,17 euro per ogni kWh erogato, di conseguenza stiamo parlando di un prezzo inferiore di circa cinque volte la più conveniente tariffa pay per use al momento sul mercato. Ma anche il raffronto con i Supercharger per chi è proprietario di una Tesla non regge, visto che la colonnina vercellese ha un costo inferiore di un terzo.

Tutto merito della sopracitata Soland Srl che ha installato un caricatore super fast di ABB, aggiungendolo a quello presente da un anno in AC da 22 kW (sempre a 0,17 euro al kWh). La nuova colonnina in DC è dotata di due prese CCS2, di conseguenza possono collegarsi due auto in contemporanea, ed ha una potenza massima di 120 kW.

Chiunque può utilizzare l'impianto tramite la piattaforma THOR, e per attivarlo basta scansionare il Qrcode presente. La stazione è alimentata tra l'altro al 100% da energia rinnovabile prodotta dall'impianto fotovoltaico presente sul tetto della sede di Soland a Borgo d'Ale, che si trova nei pressi della colonnina.

Soland ha fatto sapere che: “In questo primo periodo, anche considerando la tipologia di zona ove è ubicata la colonnina (zona di passaggio, priva di aree di ristoro o servizi) SOLAND ha deciso di offrire la ricarica veloce DC al prezzo più che promozionale di 0,17 €/kWh, per migliorarne la condivisione al pubblico. Si è quindi deciso di mantenere il medesimo prezzo promozionale della colonnina SOLAND AC già esistente, attiva dal 2022 e che rimarrà funzionante (garantendo quindi la possibilità di ricarica sia in DC che in AC). Con quanto sopra, SOLAND vuole dare il proprio contributo allo sviluppo delle energie rinnovabili associate alla e-mobility, a dimostrazione che la transizione energetica ha raggiunto la propria sostenibilità”.

Si tratta senza dubbio di una iniziativa lodevole che potrebbe aiutare, nel suo piccolo, a diffondere maggiormente gli EV. Tra l'altro l'Italia è anche uno dei Paesi più cari d'Europa per le ricariche a casa, di conseguenza notizie di questo tipo non possono che farci felici.