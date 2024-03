Auto elettriche cinesi, cosa succede? Nel 2024 calo netto delle esportazioni in Ue

“L'invasione” delle auto elettriche cinesi in Europa è già finita? Vedendo i numeri riguardanti le esportazioni la risposta sembrerebbe essere quasi affermativa. Lo sottolineano i tedeschi di Automobilwoche secondo cui a gennaio e a febbraio 2024 il dato segna un eloquente -20%.

A discapito quindi di quanto si potesse pensare, il nuovo anno non è iniziato con una spedizione in massa di elettriche Made in China nel Vecchio Continente, tutt'altro. E' ovviamente presto per poter tirare le somme e parlare di “smobilitazione”, ma in ogni caso il dato è significativo, quasi clamoroso, tenendo conto della tendenza del 2023.

C'entrano i possibili dazi dell'Ue? Del resto si parla di possibile tassazione di Bruxelles alle auto cinesi a partire dal prossimo luglio, di conseguenza non è da escludere che i produttori del gigante asiatico stiano prima cercando di capire cosa stia accadendo per poi muoversi di conseguenza.

Secondo i numeri della dogana cinese nei mesi di gennaio e febbraio sono transitati nei 27 Paesi membri Ue circa 75.600 auto elettriche, di contro le auto europee esportate in Cina sono state 248.211 nello stesso periodo, quindi un aumento dell'8 per cento.

Secondo le autorità con sede a Bruxelles alcuni produttori come ad esempio BYD, che nel 2023 ha venduto più di tre milioni di auto fra elettriche e ibride, passando da Geely, SAIC e via discorrendo, beneficerebbero di grandi sussidi statali, ottenendo quindi un vantaggio competitivo nei confronti dell'industria europea.

E' stata così avviata un'indagine da ottobre, alla luce anche del fatto che fra il 2022 e il 2023 le esportazioni in Europa sono aumentate del 14 per cento. Stando a quanto fatto sapere dalla Camera di commercio cinese nell'Unione europea (CCCEU), il calo delle esportazioni "va oltre una semplice anomalia statistica", senza però fornire ulteriori dettagli.

In attesa di scoprire la verità, sono numerose le aziende europee scettiche su eventuali dazi verso la Cina, anche perchè in caso di dazi il gigante asiatico potrebbe a sua volta introdurre delle “tasse” più salate verso le vetture esportate dal Vecchio Continente, andando a colpire in particolare le case tedesche come Porsche, BMW e Mercedes, che hanno da sempre un grandissimo mercato in Cina.

