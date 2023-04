Quali sono le auto elettriche cinesi presenti in Italia? L'elenco completo

Quali sono le auto elettriche cinesi presenti in Italia? Una domanda lecita anche alla luce del fatto che gli EV “di Pechino” sono ormai una vera e propria realtà del panorama automotive mondiale grazie a soluzioni tecnologicamente avanzate e nel contempo belle da vedere.

L'ultima giunta in ordine di tempo è l'Aiways U6, vettura di cui ve ne avevamo già parlando quando vi abbiamo riportato l'elenco delle nuove auto in uscita ad aprile 2023. Si tratta di un SUV Coupé, quindi il classico Sport utility vehicle “con la coda”, che ha un'autonomia di 400 km, 218 cavalli di potenza e un prezzo da 43mila euro.

L'Aiways U6 va a fare il paio alla U5 che invece è un SUV elettrico più classico con un prezzo simile alla cugina, leggasi 43.500 euro. Altro marchio di auto cinesi presente in Italia è DFSK, che nel nostro Paese vende ben 4 diversi modelli, tutti SUV piuttosto compatti e anche piuttosto simili esteticamente. Si tratta però non di vetture elettriche, in quanto dotate tutte di motore benzina da 116 o 150 cavalli, ad eccezione della DFSK Glory 500E, che è un SUV full electric con un motore da 163 cavalli, in vendita a 43,490 euro.

Chi vuole un EV cinese può anche acquistare la Seres 3 e la Seres 5. Anche in questo caso si tratta di due SUV, il primo più compatto e il secondo più simile ad una Porsche Cayenne, con tutte le dovute proporzioni, in vendita rispettivamente a 37.555 euro e 42.950 euro.

Chiudiamo infine con la Lynk & Co 01, un altro SUV, dotato però di una motorizzazione ibrida plug-in, quindi non una full electric, dal prezzo di 44.500 euro. Tante sono quindi le aziende cinesi che mancano all'appello, fra cui una delle più attese, leggasi BYD.

Si tratta della casa automobilistica elettrica più importante di Cina insieme a Tesla, e che gode anche dell'appoggio finanziario del miliardario americano Warren Buffet. Negli scorsi giorni è stata presentata la BYD Seagull, un'utilitaria bella, economica econ le batterie al sodio, che potrebbe letteralmente spaccare il mercato.