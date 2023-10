Auto elettriche cinesi low cost, l'UE: 'Ma come fanno a praticare questi prezzi?'

Da qualche settimana a questa parte è in corso un braccio di ferro fra l'Unione Europea e la Cina, in merito alle auto elettriche. Bruxelles vuole vederci chiaro circa i prezzi molto bassi praticati da Pechino per gli EV prodotti in loco, di conseguenza è stata avviata una indagine.

L'Ue, di fatto, ha dichiarato guerra alla Cina per le auto elettriche, e ciò bisognerà capire se porterà a dei riscontri positivi per le produttrici europee di auto. Al momento la vicenda sembra aver spaccato in due i protagonisti del settore automotive del Vecchio Continente, fra chi si dice convinto che sia necessario un po' di “protezionismo”, e chi invece storce un po' il naso.

Di questa seconda schiera fa senza dubbio parte BMW, secondo cui c'è il rischio che la guerra alla Cina possa far aumentare i prezzi delle auto prodotte dagli europei appunto nel gigante asiatico, creando così un vero e proprio effetto boomerang.

Fra i produttori europei vi è proprio la compagnia bavarese, che in Cina realizza la iX3, per cui l'Ue pare abbia già chiesto lumi. In ogni caso Didier Reynders, commissario europeo alla Giustizia, ha spiegato: “Arriviamo a prezzi che non capiamo bene come possano comporsi, in funzione dell'evoluzione dei salari e di quella dei prezzi dei lavoratori. materie prime che vengono utilizzate anche in Cina. Ci sono molti investitori europei in Cina, quindi abbiamo ancora una buona idea del mercato. Anche nel settore automobilistico: in Cina sono presenti grandi gruppi automobilistici europei, noi possono quindi confrontare le situazioni”.

Al momento comunque, almeno per il mercato europeo, quello delle auto cinesi sembrerebbe essere un falso problema, per lo mento per quanto riguarda il prezzo, visto che ad oggi non vi sono delle vere e proprie low cost Made in China fra le elettriche, tenendo conto che le due più economiche a disposizione sono la Dr 1.0 e la MG4 che hanno rispettivamente un prezzo (salvo incentivi) di 27mila e 30mila euro.