Auto elettriche cinesi congestionano porti europei 'Non le vendono, restano anche 18 mesi'

Alcuni dei principali porti europei stanno registrando una situazione caotica a causa delle migliaia di auto elettriche cinesi che stanno sbarcando nel Vecchio Continente con l'obiettivo di “invadere” il mercato europeo delle vetture.

Lo scorso mese di febbraio è sbarcata la prima nave BYD in Europa con ben 7.000 auto, ma si tratta solamente di una delle gigantesche cargo che stanno portando nel Vecchio Continente le vetture green del gigante asiatico.

Il problema è che, come riporta il Financial Times, spesso e volentieri i produttori utilizzano i moli dei porti come dei veri e proprio parcheggi, dei depositi dove alcune auto restano ferme anche fino a 18 mesi. Il motivo di tale congestione lo si deve principalmente a due motivi: il mercato delle auto elettriche che va a rilento, molto meno rispetto al numero di auto importante dalla Cina, e la carenza di autotrasportatori. Se non ci sono sufficienti bisarche a spostare le vetture, è logico che i tempi si dilatano, provocando un vero e proprio caos.

“I distributori di automobili utilizzano sempre più spesso i parcheggi del porto come deposito. Invece di immagazzinare le auto presso i concessionari, queste vengono ritirate al terminal automobilistico”, fa sapere il direttore del porto di Anversa-Bruges, il porto più trafficato d'Europa per quanto riguarda le importazioni di automobili.

Secondo alcuni dirigenti dell'industria automobilistica, le aziende cinesi non stanno vendendo le loro auto così velocemente come si attendevano, di conseguenza si sta creando un intasamento nei moli europei. “I produttori cinesi di veicoli elettrici utilizzano i porti come parcheggi”, ha aggiunto un'altra fonte anonima. "È il caos", ha commentato una persona informata della vicenda.

Situazione simile in Germania, presso il porto tedesco di Bremerhaven, dove la società che gestisce lo stesso terminal per la movimentazione auto, ha sottolineato di aver riscontrato dei tempi di permanenza più lunghi nelle strutture, dopo che il governo federale ha tagliato gli incentivi alle auto elettriche, facendo crollare le vendite.

Le grandi aziende cinesi come BYD, Great Wall, Chery e SAIC stanno spingendo sempre più sulle esportazioni verso l'Europa, con un incremento nel 2023 su base annua del 58%. E fra i gruppi cinesi c'è chi lamenta un eccessivo “favore” nei confronti di Tesla: "La mancanza di camion è un problema molto comune, molti veicoli sono stati prenotati da Tesla", ha aggiunto una fonte che poi ha fatto chiaramente capire come sta la situazione: "Qualsiasi nuovo marchio deve affrontare questo problema: se non avete i numeri e consegne regolari, allora non sarete i migliori clienti delle aziende di autotrasporto".

