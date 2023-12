Auto elettriche, Cina annuncia embargo sulle terre rare: ecco perchè non è un bene

Cina padrona delle EV, e a quanto pare lo sarà sempre di più, a discapito di Europa e degli USA. La grande Repubblica Popolare, infatti, rallenta ancora di più le esportazioni delle cosiddette terre rare e ne annuncia l'embargo. Ecco adesso cosa può succedere...

Che il Paese guidato da Xi Jinping potesse rafforzarsi con la transizione verso l'automotive green, era dettaglio conosciuto; ma forse nessuno si immaginava tali sviluppi nella scacchiera mondiale. Infatti, la Cina sembrerebbe avere l'intenzione di fare un grande sgambetto agli altri Stati per la produzione di automobili elettriche.



A rendere nota la notizia dell'embargo sulle terre rare e sui possibili progressi sulla scena dell'automotive mondiale, è la rivista francese L'Automobile, secondo cui a rischiare di più in questa situazione sarebbero i produttori che utilizzano in modo massiccio motori elettrici a magneti permanenti; questi potrebbero presto essere costretti a rivedere le proprie strategie.

Tra loro risulta esserci anche Tesla (i proprietari di Tesla fanno più incidenti degli altri? Lo studio), che inoltre fa un grande uso di metalli rari (di cui la Cina possiede il 70% della produzione e della raffinazione globale) per i suoi propulsori a zero emissioni. E forse è anche per questo motivo che Elon Musk aveva annunciato una nuova generazione di elettromotori a magneti permanenti, ma adesso che mancheranno le terre rare?

A quanto pare, come sottolinea L'Automobile, ora il progetto di arrivare a una "indipendenza" nella produzione di auto elettriche di Europa e USA rischia il fallimento... Tra la Cina e il resto del mondo c'è una differenza abissale, e nell'articolo francese a questo proposito vengono riportate le parole di un recente studio di Siemens Financial Services: "Solo la Cina sembra aver investito seriamente nelle reti pubbliche di ricarica dei veicoli elettrici. Nel frattempo, i Paesi europei [...] non raggiungono nemmeno la metà del tasso di implementazione della Cina". La situazione europea, infine, è sintetizzabile in questa notizia: Germania, stop incentivi auto elettriche, il blocco è immediato: cosa succede ora?