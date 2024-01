Auto elettriche, CEO Volvo: 'La crescita sarà straordinaria, le persone hanno più reddito'

Le auto elettriche stanno crescendo in tutto il mondo, anche se (Cina esclusa), forse meno di quanto previsto. In ogni caso il CEO di Volvo rimane decisamente ottimista e volgendo lo sguardo al futuro prospetta una crescita decisamente importante.

Già lo scorso ottobre, intervenendo a Presa Diretta, aveva detto che 'Con le auto elettriche non si torna più indietro', e in queste ore si è di fatto ripetuto, intervenendo presso il Reuters Global Markets Forum a Davos, in Svizzera.

Il capo della Volvo, azienda al lavoro sulla berlina green ES90, si è detto convinto che il mercato delle vetture a batteria registrerà una “crescita straordinaria”. Rowan ha quindi giustificato le sue dichiarazioni dicendo: "Abbiamo molto più potere di determinazione dei prezzi e le persone hanno più reddito disponibile, quindi possono permettersi, se vogliono, di guidare un veicolo elettrico".

Le parole di Rowan potrebbero far storcere il naso a qualcuno ma in ogni caso, come detto in apertura, la quota di penetrazione delle green nel mercato auto è evidente. Nel 2023 nei soli Stati Uniti sono stati commercializzati ben 1,2 milioni di veicoli green, 376mila in più rispetto al 2022.

Inoltre Volvo ha registrato un forte aumento delle vendite a livello globale, raggiungendo la cifra di 113.419 veicoli elettrici venduti nel solo 2023, una crescita del 70 per cento rispetto al 2022, nonostante l'ultimo trimestre sia stato un po' al di sotto delle attese.

Per Volvo rappresenta il 16 per cento della produzione totale dell'azienda, e se si considerano anche le ibride plug-in la percentuale sale al 37,5 per cento. In Europa anche BMW ha registrato delle ottime vendite di green, così come Volkswagen (che ha superato Tesla in Germania) e Mercedes.

Peccato per l'Italia, dove la quota di auto elettriche resta ancora molto bassa, solo del 4,2 per cento nel 2023, fra gli ultimissimi posti del Vecchio Continente: con i nuovi corposi incentivi il vento potrebbe comunque cambiare.