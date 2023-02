Auto elettriche troppo care? Puntiamo su un quadriciclo: ecco i prezzi e i modelli

Le auto elettriche sono senza dubbio il futuro, ancor di più dopo che l'Ue ha ufficializzato lo stop di benzina e diesel dal 2035. Al momento però, come sottolineato anche dal CEO di Stellantis, Carlos Tavares le auto elettriche sono ancora troppo care: perchè non puntare su un quadriciclo o una minicar?

Questo tipo di vetture offre senza dubbio una valida alternativa alle auto elettriche per chi vive in una città come ad esempio Milano e Roma, e utilizza solitamente la macchina per piccoli spostamenti, magari casa-scuola o casa-lavoro ecc ecc. Possono essere utilizzate dai 14 anni in su e offrono dalla loro numerosi vantaggi, a cominciare dal prezzo. Tra l'altro permettono di portare un passeggero che abbia compiuto almeno 16 anni, ed hanno una capacità di carico non superiore ai 200 kg.

La loro velocità è limitata, solo 45 km/h, ma è anche vero che spesso nelle grandi città si raggiungono punte massime ben al di sotto di quella soglia. Come detto sopra, il loro punto di forza rappresenta comunque il costo, visto che grazie all'ecoincentivo possono essere acquistare con uno sconto del 40% fino ad un massimo di 4.000 euro iva esclusa a patto che si rottami una vettura di categoria L. In ogni caso, anche senza rottamazione, lo sconto sarà del 30 per cento fino a 3.000 euro iva esclusa.

I modelli non mancano a cominciare dalla Estrima Birò il cui prezzo parte da 5.990 euro incentivi esclusi e un'autonomia massima di 100 km nell'allestimento “45 Maxi”. C'è poi la Citroen Ami, che è uno dei quadricicli più noti. Parte da 7.790 euro ed ha un'autonomia compresa fra i 70 e i 75 km, batteria ricaricabile con una comune presa domestica da 220 V. Il Microlino 2.0 è invece per gli amanti delle auto old school visto che il suo richiamo all'Isetta è palese. Tre gli allestimenti c'è quello più performante che prevede 230 km di autonomia, anche se il prezzo risulta essere più elevato della media, 14.990 euro.

Decisamente sopra le righe la microcar Mole Urbana con un'autonomia compresa fra 100 e 200 km e un prezzo di 14mila euro, ancora non confermato ufficialmente però. Infine la YoYo Xev, una delle microcar che più assomiglia ad una vettura normale (sembra quasi una Smart ForTwo), con una batteria fino a 150 km di autonomia, con tanto di seconda batteria già in dotazione di modo da velocizzare i tempi delle ricariche: il costo? 15.190 euro.