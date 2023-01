Quali sono le auto elettriche meno care in Italia? La Top 5: si parte da 21mila euro

Se foste alla ricerca di un'auto elettrica economica sappiate che fra eco incentivi ed eventuale rottamazione di un vecchio veicolo, potrete andare a risparmiare dei bei soldini. Nonostante i veicoli elettrici restino ancora un bel po' più cari rispetto a quelli con il motore endotermico, qualche occasione c'è: andiamo a scoprirla insieme.

Partendo dall'assunto che in Italia un'auto nuova costa in media 26mila euro, è giusto sapere che non esiste al momento sul mercato alcun veicolo full electric al di sotto dei 21mila euro di listino. Come detto in apertura però, i bonus per chi acquista un'auto green possono abbassare quella soglia, tenendo conto che si va da un minimo di 3.000 euro di risparmio, una cifra che cresce ulteriormente se accoppiata ad una vettura da rottamare.

Dopo questa doverosa promessa andiamo a vedere quali sono le 5 auto elettriche più economiche attualmente in commercio in Italia e partiamo dalla numero cinque, la MG4. Si tratta di un SUV compatto dalle linee moderne a marchio MG, ultima arrivata della storica casa automobilistica di origini britanniche. A listino sta a 30.790 euro, ma con gli incentivi con rottamazione scende a 25.790 euro (27.790 senza rottamazione). Quarta posizione per una delle vetture elettriche più vendute d'Europa, ovvero, la nostra Fiat 500 elettrica. Decisamente apprezzata dagli automobilisti, a listino sta a 29.950 euro che scende a 24.950 con rottamazione, e a 26.950 senza rottamazione.

La piccola torinese è bella da vedere ed ha un'autonomia di 180 km, un po' bassa ma comunque nella media della sua categoria. Medaglia d'argento fra le auto elettriche più economiche per la Smart EQ fortwo, veicolo che si è aggiudicato anche il primo posto delle 10 auto più piccole in commercio. Per la microcar di proprietà di Daimler il prezzo di partenza è di 25.210 che scende a 20.210 con rottamazione e a 22.210 senza auto da rottamare.

La medaglia d'argento se l'aggiudica un'altra utilitaria molto amata nel nostro Paese, leggasi la Twingo Electric, in vendita a 22.950 che scendono a 17.950 con rottamazione e a 19.950 senza. Infine l'elettrica più economica in Italia che nel contempo è anche quella che ha una delle autonomie migliori per la propria categoria. Stiamo parlando della Dacia Spring, in vendita solitamente a 21.450 euro e con rottamazione a 16.450 euro, per un'autonomia da 225 km.