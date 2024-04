Auto elettriche in calo, Jeremy Clarkson gongola 'Sono spazzatura, lo dissi fin da subito'

I dati negativi delle auto elettriche in questo primo scorcio di 2024 fanno gongolare Jeremy Clarkson. Il giornalista inglese, conduttore di Top Gear prima e The Grand Tour poi, non ha mai nascosto il suo astio verso le green, e gli ultimi numeri in calo delle vetture a batteria sembrerebbero sposare il suo pensiero.

“Mi ci sono voluti circa 15 minuti per capire che le auto elettriche fossero spazzatura”, racconta lo stesso giornalista britannico attraverso la sua rubrica settimanale per il Sun, aggiungendo: “Ma quando l’ho detto in televisione sono stato definito un negazionista del cambiamento climatico, un luddista e un pazzo”.

Ed ora Jeremy Clarkson, che ha di recente detto addio a The Grand Tour, sembra prendersi la rivincita: “Potete quindi immaginare quanto fossi felice ieri di scoprire che milioni di persone ora si stanno avvicinando al mio modo di pensare”. Il conduttore si è soffermato sui numeri della Germania, dove il mercato delle auto elettriche è crollato del 29% a marzo 2024: “In Germania , le vendite di auto elettriche a marzo sono diminuite di ben il 29%. E nel resto dell’UE dell’11%”.

Anche in Gran Bretagna la situazione non sembra delle migliori: “Nel Regno Unito – aggiunge - dove ogni giorno le persone vengono bombardate a tappeto e sottoposte al lavaggio del cervello da parte di organizzazioni ambientaliste di sinistra come la BBC, le vendite stanno andando meglio. Ma anche così la quota di mercato occupata dalle auto a batteria è scesa dal 16,6% dello scorso anno al 15,2% nel 2024”.

Clarkson ha quindi ricordato i recenti tagli di Tesla, che ha licenziato il 10% della sua forza lavoro: “Le cose sono così cupe che Tesla sta licenziando 14.000 persone in tutto il mondo. Si tratta del dieci per cento della sua forza lavoro”. Quindi Clarkson ha concluso la sua disamina dicendo: “Alcuni sostengono che tutto ciò sia dovuto al fatto che i governi stanno riducendo le agevolazioni fiscali concesse. Ma è soprattutto perché le persone si stanno rendendo conto del fatto che le auto elettriche sono costose, noiose da guidare, inutili per i lunghi viaggi e, se siamo onesti, non particolarmente benefiche per l’ambiente”.

