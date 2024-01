Auto elettriche, boom leasing sociale in Francia: 80mila richieste per 23mila vetture

E' stato un enorme successo il leasing sociale in Francia, l'agevolazione statale per acquistare le auto elettriche, destinata agli automobilisti con un reddito basso e che utilizzano solitamente il proprio mezzo per andare a lavoro.

Tante le case automobilistiche che hanno aderito all'iniziativa, come ad esempio la Renault con la sua Twingo da soli 40 euro al mese. Anche in Italia sono in atto delle prove di leasing sociale come ad esempio la Dacia a 148 euro al mese, ma si tratta per il momento di iniziative isolate delle case automobilistiche e non del governo.

In attesa di notizie più certe dal fronte, oltralpe il leasing social è stato un vero e proprio successo visto che le richieste sono state ben 80mila dalla data di registrazione sulla piattaforma apposita, lo scorso 14 dicembre. Peccato però che il governo Macron abbia stanziato per il 2024 “solo” 300 milioni di euro che equivalgono a circa 23mila veicoli, poi per il 2025 c'è l'idea di aumentare il bonus fino a coprire 50mila pratiche.

Evidentemente l'esecutivo transalpino non si aspettava così tante richieste, nonostante l'iniziativa sia stata ampiamente sponsorizzata negli ultimi mesi, e spinta dal governo proprio per favorire una maggiore diffusione delle auto elettriche.

Come detto sopra, il ministero preposto ha fatto sapere di dare “priorità a chi ha bisogno dell'auto per andare al lavoro”, di conseguenza si starà facendo una scrematura anche in base alle tempistiche nella registrazione.

In ogni caso, anche se le domande hanno superato ampiamente l'offerta, il leasing sociale sembra aver decisamente funzionato e non è da escludere quindi che nel corso dell'anno la misura possa essere rifinanziata.

La speranza è che venga adottata anche in Italia, ma per avere la certezza bisognerà aspettare il primo febbraio quando dovrebbero entrare in vigore i nuovi incentivi auto 2024, che tra l'altro stanno facendo un po' titubare gli automobilisti che vogliono cambiare l'auto ma che attendono, giustamente, i nuovi bonus.