Auto elettriche, è boom in Brasile: +91% in un anno

Mentre in Europa stiamo osservando per la prima volta un fenomeno che vede i possessori di auto elettriche sempre più soddisfatti del loro acquisto, ci sono luoghi invece dove la crescita incalza ancora in modo verticale. Stiamo parlando del Brasile.

Nel corso del 2023, le vendite di veicoli elettrici in Brasile hanno vissuto un sorprendente incremento del 91% rispetto all'anno precedente, secondo i dati rilasciati dall'Associazione Brasiliana dei Veicoli Elettrici (Abve). Sono state immatricolate un totale di 93.927 unità, di cui 16.279 solamente nel mese di dicembre. L'incremento si è letteralmente triplicato rispetto al 2022.

Il presidente dell'Abve, Ricardo Bastos, ha sottolineato che il record di vendite del 2023 è testimonianza della "crescente fiducia e preferenza dei consumatori verso le nuove tecnologie", un trend favorito anche dal lancio di molteplici nuovi modelli ibridi.

Se il prossimo anno sarà quello delle city car a basso costo, come la nuova Renault 5, è lecito aspettarsi un miglioramento ulteriore dei numeri nel corso dei prossimi mesi non solo nei paesi del Sud America, ma anche negli Stati Uniti e (soprattutto) in Europa. Entro il 2030 la presenza di auto elettriche nel mondo dovrebbe essere del tutto ultimata, con gli ultimi modelli a combustione nei garage.