Auto elettriche BMW vanno alla grande, CEO: 'Abbassare i prezzi? Non ci pensiamo nemmeno'

Come vi abbiamo raccontato in un passato recente, BMW sta vendendo tonnellate di auto elettriche, dimostrandosi quindi una delle aziende più in salute per quanto riguarda il settore dell'elettromobilità.

Nonostante le sue vetture non siano accessibili a tutti, le green dell'elica hanno conquistato il cuore degli appassionati, a cominciare molto probabilmente dagli storici clienti della casa bavarese, e arrivando fino a coloro che volessero passare all'elettrico e che disponessero di un lauto portafoglio ricercando un prodotto premium.

E in futuro la situazione potrebbe ulteriormente migliorare visto che sono molti i modelli a firma BMW che faranno la loro comparsa nel 2024, alcuni a zero emissioni. Nei primi nove mesi dell'anno, quindi dall'uno gennaio 2023 al 30 settembre, BMW ha venduto ben 246.867 vetture green in tutto il mondo, con una crescita record pari al 92.6 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, chiaro segnale di come la strategia dei tedeschi stia ampiamente ripagando.

Di fatto BMW non ha puntato su modelli nuovi, stravolgendone la linea (così come invece era accaduto anni fa con la i3 e la i8), ma ha semplicemente “elettrificato” le sue auto già in produzione, già nell'immaginario collettivo.

Tutte buone nuove che hanno convinto la dirigenza dell'elica a non andare ad intervenire sui prezzi, visto che le BMW sembrano vendersi senza troppi problemi: "Non abbiamo alcun interesse ad abbassare i prezzi per guadagnare quote di mercato – ha detto il CEO Oliver Zipse, quasi rispondendo a Tesla, protagonista assoluta nel 2023 nel taglio dei prezzi - questa non è la nostra strategia – ha aggiunto il manager - e come potete vedere, riusciamo a crescere notevolmente anche con prezzi molto accettabili”.

L'ultima BMW elettrica presentata è sta la iX2, SUV in commercio dal prossimo mese di marzo 2024 e che avrà un'autonomia di circa 450 km. In catalogo vi sono inoltre le BMW i5, iX1, i7, iX, i4 e infine iX3.