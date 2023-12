Auto elettriche BMW: 'Puntiamo a vendere 500mila veicoli nel 2024'

"Anno di rilancio per BMW": sono queste le parole sotto traccia con cui il CEO della compagnia, Oliver Zipse, ha voluto salutare l'anno in corso. Nel 2024 il gruppo bavarese punta a rivalutare in alto le proprie aspettative di vendita.

L'azienda mira a consegnare oltre mezzo milione di veicoli elettrici nel 2024; se tali previsioni dovessero trovare riscontro nella realtà, l'incremento sarebbe a doppia cifra. Numeri molto ambiziosi per BMW, la quale, già nel 2023, ha visto numeri abbastanza positivi.

Nel terzo trimestre del 2023, BMW ha registrato un aumento dell'80% nelle vendite dei veicoli elettrici a batteria rispetto all'anno precedente, raggiungendo il record interno delle 93.931 unità vendute. Attualmente i veicoli a batteria rappresentano circa il 15% della produzione totale, e la quota di mercato è fissa al 13%, davvero niente male.

In Germania i sussidi per le aziende produttrici di veicoli ad energia rinnovabile verranno cancellati il prossimo anno. In questo scenario BMW, probabilmente, compenserà attraverso uno sforzo economico interno per tenere il prezzo dei propri veicoli elettrici competitivo, soprattutto nei confronti di Tesla e dei marchi cinesi, uno su tutti BYD.

Nel 2024, il gruppo BMW lancerà la nuova iX2, la MINI Countryman EV e la MINI Cooper EV. Il 2025 vedrà l'arrivo del nuovo crossover elettrico iX3 basato sull'architettura Neue Klasse e della nuova Serie 3 elettrica.