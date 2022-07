Le auto elettriche BMW e MINI a +85% nel Q2 2022, +110% dall'inizio dell'anno

Il Gruppo BMW ha pubblicato i dati di vendita relativi al secondo trimestre del 2022, facendo segnare numeri purtroppo negativi: siamo a circa -20% rispetto al 2021, un quadro che riflette un po' l'intero mercato automotive. C'è tuttavia una buona notizia per il gruppo teutonico...

Andando a vedere in dettaglio i dati worldwide, BMW ha consegnato nel Q2 2022 496.745 vetture, in perdita del 20% rispetto al 2021. MINI ne ha piazzate 65.224, in calo del 22%, in totale siamo così a 563.536 auto per l'intero Gruppo BMW, in calo del 20%. A deludere è stato soprattutto il mercato cinese, che ha fatto segnare un -28% con 170.220 unità vendute.

Parlavamo però di una buona notizia per il Gruppo BMW (BMW + MINI): le auto elettriche (Full Electric e Plug-in Hybrid) hanno fatto segnare un +14% con 94.884 vetture consegnate. Le BEV sono state 40.602, in salita di addirittura dell'85% al 7,2% di market share, mentre le Plug-in Hybrid sono state 54.282 al 9,7% di market share, in calo dell'11%.

Dall'inizio dell'anno il BMW Group ha così venduto 184.553 auto Plug-in Hybrid, +20% rispetto al 2021, e 75.891 BEV, in crescita del 110%. Sembra dunque che la strada elettrica intrapresa da BMW sia quella giusta e noi, nel nostro piccolo, non possiamo che concordare. Abbiamo guidato la nuova BMW iX in Valle D'Aosta, la nuova BMW i4 in doppia versione e di recente ci siamo messi alla guida della MINI Cooper SE, compatta elettrica ultra divertente anche se dall'autonomia limitata.