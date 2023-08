Auto elettriche bistrattate: Australia vuole vietare che si definiscano 'A zero emissioni'

Sembra non esserci pace per gli EV. Dopo l'Olanda anche in Francia i possessori di auto elettriche si stanno pentendo dei mezzi green e un po' ovunque sono state erette barricate, colpa anche di scetticismo, disinformazione e fake news.

L'ultimo colpo basso nei confronti delle vetture a zero emissioni ci giunge dall'Australia, dove si è deciso di vietare la definizione di “zero emissioni”, affiancata appunto alle parole auto elettriche. In pratica, secondo gli esperti della terra dei canguri, gli EV sono a zero emissioni durante la guida ma non durante il processo di produzione o quando la stessa auto è collegata alla presa elettrica.

Ci sono poi tutte quelle “emissioni” come il particolato proveniente da freni e pneumatici, e per quest'ultima situazione c'è uno studio che considera le auto elettriche più inquinanti di quelle termiche.

Nulla di non già visto sulle vetture ICE ma in ogni caso per gli australiani tutto ciò basta a non definire gli EV delle auto totalmente green. A mettersi di traverso è stata precisamente l'ACCC, Autorità per i consumatori e i mercati australiani, che ha chiesto delle regole più severe per i produttori di auto elettriche, chiedendo che gli stessi siano più chiari nel comunicare il fatto che anche i veicoli elettrici possano inquinare così come avviene per i termici.

Proprio per questo motivo, sottolinea ancora l'ACCC, non si può definire un EV "privo di emissioni", semmai i produttori dovrebbero semplicemente specificare "che l'auto non produce emissioni di gas di scarico durante la guida".

L'autorità australiana sembra quasi voler cercare il “pelo nell'uovo” come si dice in questi casi, anche perchè è logico che un'auto non potrà mai essere a zero emissioni; significa che il processo di produzione dovrebbe essere totalmente green, e che le sue gomme non si deteriorino e che non venga emessa Co2 durante il collegamento alla spina: nel mondo in cui viviamo attualmente tutto ciò è semplicemente impossibile.