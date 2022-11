Auto elettriche e a benzina avranno lo stesso prezzo dal 2025: lo dice Volvo

Uno dei grandi svantaggi delle auto elettriche, allo stato attuale, è sicuramente il loro prezzo. Mediamente, rispetto a una controparte benzina si spendono 10.000-15.000 euro in più a causa delle costose batterie agli ioni di litio, i prezzi però potrebbero assottigliarsi fra non molto. Lo dice Volvo.

Secondo Jim Rowan, CEO di Volvo Cars, le auto elettriche e quelle termiche costeranno alla pari già a partire dal 2025. Ovviamente fra la realtà e questa previsione ottimistica ci sono in mezzo tantissime variabili come la stabilità politica ed economica del mondo, eventuali crisi sanitarie e quant'altro, come il COVID-19 e la guerra in Ucraina ci hanno recentemente insegnato.

Volvo del resto ha tutto l'interesse affinché le nuove BEV costino quanto le ICE, la società è andata "all in" sull'elettrificazione e proprio a novembre 2022 ha presentato la futuristica Volvo EX90, forse l'auto più tecnologica del momento. Ci permettiamo però di aggiungere una nota sarcastica: visto l'andazzo dell'inflazione, speriamo che il livellamento dei prezzi venga generato da un abbassamento delle auto elettriche, non da un aumento delle termiche... Rowan è sicuro che non sarà così.

Ecco cos'ha detto direttamente il CEO: "Pensiamo che la parità di prezzo fra BEV e ICE possa arrivare già attorno al 2025, quando avremo la tecnologia necessaria per ridurre il costo delle batterie. La tecnologia aumenterà anche le autonomie medie, dunque avremo batterie più compatte con più autonomie e prezzo inferiore. Ci arriveremo." Speriamo davvero che il CEO abbia ragione.