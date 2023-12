Auto elettriche, arrivano le city car economiche 'Non ci interessa l'autonomia ma i costi'

Le case automobilistiche che producono auto elettriche stanno cambiando la loro strategia, spinte dalla forte concorrenza proveniente dall'oriente. Come sottolineato da ACEA negli scorsi giorni, l'importazione delle auto cinesi in UE è cresciuta del 58%, e la sensazione è che non si arresterà tanto facilmente.

Come fare quindi per cercare di contrastare l'ondata di EV proveniente dal gigante asiatico? Si cerca di ridurre i costi in maniera sensibile, magari a discapito delle performance delle auto.

Il primo aspetto su cui si può lavorare è legato alla produzione di batterie che come è ben noto e risaputo, è la componente più cara di un'auto a zero emissioni. A riguardo sono numerose le aziende che stanno puntando su batterie più piccole e meno performanti, ma comunque adatte alla vettura in cui vengono installate.

Un caso emblematico è quello della nuova Renault Twingo che uscirà nel 2026 che consumerà soltanto 10 kWh ogni 100 km e che avrà un'autonomia che dovrebbe aggirarsi attorno ai 200 km, abbastanza per un uso cittadino ma anche per una gita fuori porta.

Il senso è che, batterie ultraperformanti che garantiscono autonomie di centinaia di km, ad oggi sono troppo costose e nella maggior parte dei casi non vengono sfruttate al meglio. "Quello che sentiamo oggi dalle case automobilistiche è: 'Non abbiamo bisogno di una maggiore autonomia, vogliamo costi inferiori'", spiega Moshiel Biton, CEO della startup israeliana Addionics che produce batterie.

Andy Palmer, ex CEO di Aston Martin nonché attuale presidente di Brill Power, startup britannica che sviluppa hardware e software per potenziare il sistema di gestione delle batterie dei veicoli elettrici, aggiunge: "Le case automobilistiche vogliono produrre veicoli a prezzi accessibili, sapendo che dovranno farlo o perderanno terreno nei confronti dei produttori cinesi".

Gli esempi sono tanti, dalla sopracitata Twingo alla recente Citroen e-C3, che nel 2025 verrà prodotta in una versione ancora più economica, quindi la Fiat Panda 2024, il possibile progetto Volkswagen-Renault per una city car da 20mila euro, aspettando poi la Tesla Model 2, che in Lombardia potrebbe costare solo 18mila euro, e l'arrivo delle giapponesi quando saranno convinte che l'elettrico sarà la tecnologia più adeguata.

La sensazione è che nel giro di un paio d'anni le nostre strade saranno letteralmente invase da tante piccole city car green dal prezzo più accessibile rispetto a quello attuale: a quel punto la rivoluzione elettrica sarà definitivamente entrata nel vivo.