Quali sono le auto elettriche con l'autonomia reale migliore?

Negli ultimi tempi sentiamo sempre più case dubbiose sulla mobilità elettrica vista come unica via percorribile, ma intanto il mercato è ormai ricco di numerosi modelli a batteria e scegliere il più adatto alle proprie esigenze non è più così semplice, specie guardando all’autonomia, con valori dichiarati che spesso non rispecchiano la realtà.

In nostro aiuto arrivano dunque i colleghi di Autocar e Whatcar? che, consci del fatto che i valori dichiarati dalle case costruttrici sono spesso lontani da ciò che si registra nel mondo reale, hanno deciso di stilare una classifica delle auto elettriche capaci di più percorrenza, basata sui dati ricavati dai loro test sul campo durante le diverse prove su strada svolte nel corso dell’anno.

La vettura che arriva più lontano di tutte è dunque la Hyundai Kona Electric (leggete la nostra prova su strada della Hyundai Kona Electric), con un valore di 416,8 km offerto dal suo pacco batterie da 64 kWh. A seguire troviamo la Jaguar I-Pace, che grazie alla batteria da 90 kWh riesce a raggiungere le 407,1 km, lo stesso valore registrato dalla Kia e-Niro che però adotta una batteria ben più piccola rispetto all’auto del giaguaro.

La medaglia di legno va invece a Tesla Model 3 Performance con una percorrenza di 384,6 km, seguita a ruota dalla sorella Tesla Model X, che invece percorre 374,9 km. Al sesto posto troviamo poi la Nissan Leaf e+ con 349,2 km e a seguire Mercedes-Benz EQC con 334,7 km, Audi E-tron con 315,4 km, Renault Zoe con 308,9 km e infine Tesla Model 3 Standard Plus con 291,2 km.