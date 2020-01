Auto elettriche contro auto tradizionali: quali sono le più efficienti?

Le nuove auto elettriche alimentate a batteria non sono soltanto una "moda del momento", chi le sceglie lo fa anche per liberarsi per sempre della benzina e del gasolio, ma sono vetture davvero efficienti rispetto alle tradizionali?

Un nuovo video uscito su YouTube prodotto da Cleanerwatt prova a rispondere proprio a questa domanda: quale auto è più efficiente, un'elettrica o una termica? È un quesito che di fatto interessa a una grande fetta di pubblico, a tutti quegli automobilisti che sono ancora scettici dinanzi allo switch definitivo. Ebbene mandando il filmato in play scopriamo come 1 gallone di benzina (pari a 3,79 litri) equivalga sulla carta a 33,7 kWh di energia, pesando appena 2,72 kg. Una batteria con la medesima energia stoccata, da 33,7 kWh dunque, pesa invece 215,68 kg, 6,4 kg per kWh, un rapporto che sembra davvero sconveniente, con la benzina in vantaggio per via della maggiore densità di energia che è in grado di stoccare. C'è però un grande "ma".

Nelle vetture tradizionali la perdita dell'energia rappresenta un fattore chiave: il motore a benzina perde dal 68 al 72% dell'energia originaria, un altro 5-6% viene disperso dalla trasmissione, altre perdite "varie" contribuiscono dal 12 al 17%, dunque alle ruote arriva dal 16 al 25% dell'energia originaria (in un percorso misto urbano/autostrada). Il discorso è totalmente differente con le auto elettriche, che hanno una minore dispersione dell'energia e possono inoltre contare sulla frenata rigenerativa, che addirittura aggiunge un 17% di energia alle perdite: alla fine dei conti, alle ruote arriva in questo caso dal'86 al 90% dell'energia originaria, cosa che fa diventare le auto elettriche incredibilmente efficienti, pur avendo batterie "poco dense" e pesanti.

Dei 337 kWh di energia presenti in 37,85 litri di carburante (un pieno, diciamo), alle ruote ne arrivano circa 84 kWh, per un'autonomia molto simile a un'auto elettrica con batteria attorno ai 100 kWh. Motivo per cui le auto elettriche hanno un indice MPGe (miglia percorsi per gallone) molto più alto delle tradizionali. Clearwatt è riuscita a convincervi?