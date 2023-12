Auto elettriche, auto-immatricolazioni 'preoccupano': 6840 Km0 ferme nelle concessionarie

Nel corso del mese di novembre 2023 sono state vendute in Italia 7.966 auto elettriche, un numero che è risultato essere superiore di 2.800 vetture rispetto al 2022.

Analizzando però nel dettaglio i dati, Dataforce ha scoperto che sono purtroppo troppe le green Km0, vetture che sono immatricolate e che risultano quindi essere vendute, ma che in realtà sono ferme nei concessionari in attesa di un acquirente. Sia chiaro, si tratta di una pratica diffusa da anni fra le aziende per "gonfiare" i dati di vendita a fine trimestre, ma in ogni caso il numero risulta essere significativo e permette di spiegare meglio il mercato delle green nel Belpaese.

La quota di mercato di auto elettriche è cresciuta lo scorso mese in Italia al 5,7 per cento, un dato positivo visto che fino ad allora la media si era assestata fra il 3 e il 4 per cento, ma che risulta essere in qualche modo “drogata” dalle numerose “aziendali” immatricolate.

Di fatto, secondo Dataforce il mercato cresciuto di più è stato proprio quello delle auto-immatricolazioni, +61.7 per cento rispetto al 2022. Come specificato in un comunicato, i concessionari hanno fatto targare “7.966 BEV, oltre 2.800 in più rispetto allo stesso mese del 2022. La quota di mercato è così cresciuta al 5,7%. Nel cumulato annuo, le auto a batteria hanno comunque una market share del 4%, quasi identica al 2022”.

Laura Gobbini, Project Manager & Data Analyst di Dataforce Italia ha aggiunto: “se i quantitativi sempre più ingenti di auto-immatricolazioni fossero costituiti in larga parte da auto elettriche che trovassero rapidamente un acquirente finale privato o aziendale, il fenomeno costituirebbe una buona notizia”.

Peccato però che nei fatti tali vetture rimangano ferme con le quattro frecce a lungo nelle concessionarie, tra l'altro con un costo visto che un'auto, che sia elettrica o a combustione interna, non può restare ferma a lungo senza manutenzione.

Ma quali sono le auto elettriche Km0 più diffuse? In vetta, sempre secondo i numeri di Dataforce, troviamo la Fiat 500e con 893 auto-immatricolazioni, quindi la Peugeot 208 con 373, poi la Jeep Avenger a quota 337, la Hyundai Kona a 315 e infine la Fiat 600e, presentata in diretta streaming lo scorso luglio, con 258 auto-immatricolazioni.

Tra l'altro di queste Km0 alcune vengono anche esportate all'estero: “631 sono state esportate proprio – precisa ancora Gobbini - verso quei Paesi (Belgio, Germania, Svizzera, Danimarca e Francia) che hanno fatto da traino alla transizione elettrica ma che adesso, finiti gli incentivi anche da loro, cercano le offerte di fine stagione proprio da noi”.

In totale risultano ancora in stock 6840 auto elettriche Km0 secondo i dati del Ministero elaborati da Data Force. Fra le case che meno utilizzano questa pratica, Tesla, Dacia, Ford e Suzuki, con una quota inferiore all'1%.