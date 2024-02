Le auto elettriche in arrivo nel 2024: dall'Alfa Romeo Milano alla Renault 5

Il 2024 sarà un anno particolarmente importante per le auto elettriche, vedremo infatti arrivare diversi modelli compatti e B-SUV, le auto che il pubblico desidera maggiormente in questo momento. Vediamo dunque cosa vedremo nell’anno in corso.

Partiamo da quella che promette di essere l’elettrica più economica d’Europa: arriverà sul mercato la nuova Dacia Spring che abbiamo visto in anteprima a Parigi. Un modello particolarmente interessante, migliorato su ogni fronte rispetto alla generazione precedente - a esclusione di motori e batteria. Bisogna poi tenere le orecchie dritte per l’arrivo della nuova Citroen e-C3 e della Renault 5, che sarà svelata ufficialmente il 26 febbraio (noi l’abbiamo già vista ma non possiamo dirvi nulla, sigh!).

La nuova R5 avrà inoltre anche una sorella “pepata”: arriverà infatti la Alpine A290, elettrica super compatta che promette grandi emozioni. Anche se non è propriamente un’automobile, la piccola Fiat Topolino ha iniziato a invadere le città italiane dallo scorso mese di gennaio 2024, mentre c’è grande curiosità attorno alla nuova Fiat Panda elettrica (con il modello termico che continuerà a vivere con il nome di Pandina). Come non parlare poi della nuova Lancia Ypsilon del tutto nuova, non solo elettrica ma anche rinnovata nel profondo.

Sul fronte dei B-SUV ci sarà di che divertirsi. Ad aprile verrà infatti presentata ufficialmente la nuova Alfa Romeo Milano che avrà anche una variante 100% elettrica (avremo una gamma simile all’attuale Jeep Avenger). C’è grande attesa anche per la nuova Kia EV3, anche se del modello conosciamo ancora pochissimo di ufficiale, mentre in casa Hyundai c'è la KONA Electric, anche in versione N Line nel 2024.

A breve verrà anche presentata la nuova MINI Aceman elettrica, mentre la nuova MINI Cooper a zero emissioni è già realtà - e le prime consegne avverranno proprio nel corso dell’anno. Fra le “compatte pepate” come non citare la nuova Abarth 600e appena presentata, così come la Hyundai IONIQ 5 N che si può già ordinare in Italia. Ovviamente potrebbe essere anche l’anno della Fiat 600e, le cui consegne però sono iniziate a fine 2023.

Salendo un po’ con le dimensioni, c’è grande attesa anche per la nuova Ford Explorer che abbiamo già visto dal vivo, ingegnerizzata da zero appositamente per l’Europa. Continuiamo poi con l’Audi Q6 e-tron, l’attesissima A6 e-tron con carrozzeria station wagon, la BMW i5 Touring appena presentata, la BMW iX2 elegante e muscolosa già vista a Milano, la nuova BYD Seal U in arrivo in Italia.

A lasciare il segno sarà anche la nuova CUPRA Tavascan assieme alla Polestar 3 già vista dal vivo e alla sorella Polestar 4, dal design da crossover puro. Renault continuerà a graffiare consegnando la sua nuova Scénic E-Tech Electric, inoltre dovremmo vedere in anteprima anche la Renault 4 riveduta e corretta. In casa Porsche potremo avere la nuova Macan elettrica e la Taycan appena aggiornata con più autonomia.

Smart cercherà di spingere quanto più possibile la sua #3, mentre Opel potrebbe rilanciare le sue Crossland e Grandland a zero emissioni. In casa Volvo si parlerà soprattutto di EX30 e EX90, mentre c’è grande attesa per la nuova Peugeot E-3008 che ora costa 7.800 euro in meno ed è compatibile con gli incentivi.

Il segmento luxury sarà infine caratterizzato dalla nuova Maserati Granturismo Folgore, la Maserati Grecale Folgore, la Maserati MC20 Folgore, dall’esclusiva Alfa Romeo 33 Stradale, la Ford Mustang Mach-E Rally, la Lotus Emeya che affianca Eletre. Anche se abbiamo la sensazione di aver messo tutto, vista la gran mole di modelli in arrivo potremmo aver dimenticato qualcosa; se notate qualcosa di strano fatecelo sapere nei commenti in basso.