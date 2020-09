Auto elettriche: arriva la super batteria che si ricarica in soli 15 secondi

Svolta per il mercato delle auto elettriche. Skeleton Technologies, in collaborazione con il KIT (Karlsruhe Institute of Technology) stanno lavorando ad una batteria in grafene in grado di ricaricarsi in soli quindici secondi. Un aspetto interessante è dato dal fatto che nonostante questa rapidità, può garantire migliaia di cicli di ricarica.

Non è infatti un caso che sia stata ribattezzata "SuperBattery". A livello tecnico, si baserà su un nuovo materiale brevettato da Skeleton e soprannominato "Curved Graphene".

L'amministratore delegato della società, Taavi Madiberk, ha spiegato che "la tecnologia rappresenterà un fattore critico per l'industria automobilistica", dal momento che la SuperBattery è in grado di "evitare il tipico sovradimensionamento delle batterie e dei corrispondenti sistemi di raffreddamento. Ciò porterà ad una riduzione dei costi e ad una maggiore durata dei sistemi".

Inizialmente, Skeleton intende affiancare la SuperBattery a quelle tradizionali, in quanto "nella maggior parte dei casi potrà fungere da buffer per i carichi di potenza di picco per la carica e la scarica, che rappresentano le attività più impegnative perle batterie in commercio oggi".

A livello di densità energetica, siamo ancora a livelli molto bassi e si attesta sui 60 Wh/kg, significativamente inferiore rispetto alle batterie al litio che siamo abituati a conoscere.

Questa novità si aggiunge alle batterie a litio-zolfo per le auto elettriche di cui avevamo parlato qualche settimana fa.