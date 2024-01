Auto elettriche, arriva il passaporto: segnalerà stato di salute della batteria e non solo

Ebbene sì, nuove tecnologie nuove regole e... nuovi passaporti. A partire da febbraio 2027, i veicoli elettrici venduti nell'Unione Europea saranno tenuti a possedere un "passaporto della batteria", ovvero un documento digitale collegato al numero identificativo del veicolo (VIN) collegato a un codice QR.

Questa iniziativa fa parte del nuovo Regolamento UE sulle batterie, progettato per offrire maggiore trasparenza sulle componenti delle componenti elettriche.. Questi passaporti digitali forniranno informazioni dettagliate sulla provenienza e sullo stato delle materie prime utilizzate, inclusi dettagli sulla fase di pre-produzione, garantendo così una maggiore visibilità sulle catene di approvvigionamento spesso ambigue (è davvero pronta la batteria rivoluzionaria che si ricarica in 10 minuti?)

Il costo stimato per ottenere un passaporto della batteria è compreso tra i 6 e i 12 euro per batteria. Questi documenti creeranno inoltre una traccia digitale delle singole fasi di produzione, consentendo ai produttori di batterie e veicoli di accedere a informazioni cruciali sulla catena di approvvigionamento. Ellen Carey, responsabile degli affari esteri presso Circulor, ha sottolineato che questa iniziativa è finalizzata a creare responsabilità nella catena di approvvigionamento e a permettere ai produttori di monitorare eventuali cambiamenti nella stessa.

"Non tutti riescono a vedere gli stessi dati", i produttori automobilistici riescono a vedere tutto. L'acquirente invece può vedere solo le informazioni generali delle proprie batterie; al massimo alcune informazioni sulla catena di fornitura e certamente lo stato di capacità e lo stato di salute. Questi dati però cambiano a seconda del ruolo e nel metodo utilizzato nell’approvvigionamento primario delle materie prime o nell’economia circolare"

I passaporti della batteria riveleranno dettagli sulle materie prime, come cobalto, grafite, litio, mica e nichel, offrendo una traccia completa elettronica delle informazioni raccolte lungo ogni passo della produzione. Tuttavia, l'accesso a queste informazioni sarà limitato in base al ruolo dell'entità nella catena di approvvigionamento, con i produttori automobilistici che avranno una visione completa, mentre altri attori (tra cui il consumatore finale probabilmente) avranno un accesso più limitato.

L'introduzione dei passaporti della batteria è destinata a fornire ai consumatori finali un'informazione più dettagliata (su richiesta a questo punto supponiamo) sulla composizione delle batterie dei loro veicoli elettrici, e ciò potrebbe influenzare decisamente le decisioni di acquisto. Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti nel fornire trasparenza e responsabilità nella produzione di batterie, in linea con gli obiettivi di sostenibilità dell'Unione Europea.

Sempre restando in tema batterie: sapevate che in Cina avrebbero già pronta una batteria per auto basata su energia nucleare? Stando alle dichiarazioni sarebbe un vero e proprio miracolo scientifico, ma molti addetti ai lavori storcono un po' il naso.