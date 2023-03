Auto elettriche, ahi ahi Germania: spuntano i furbetti, ecco come agiscono

Forse non si direbbe ma anche in Germania pare esistano dei furbetti, e sono quelli delle auto elettriche. Stando a quanto emerso da un report, vi sarebbero alcuni concessionari che avrebbero acquistato migliaia di EV sfruttando gli incentivi statali, rivedendo poi poco dopo le stesse auto all'estero, ottenendo anche un buon margine di guadagno.

A portare alla luce l'inghippo, come sottolineato dalla stampa di mezzo mondo, è stato il Center of Automotive Management (Cam), centro studi dell'Università di Scienze Applicate di Bergisch Gladbach, che ha appunto “smascherato” l'andazzo.

Sia chiaro, non si tratta di nulla di illegale, è tutto registrato e alla luce dal sole, ma sicuramente una pratica non proprio così consona dal punto di vista morale. A far storcere il naso al Cam sono stati semplicemente i numeri: nel 2022 sarebbero state immatricolate 470mila auto elettriche, ma il parco auto circolante sarebbe aumentato di sole 400mila.

Lo stesso è avvenuto nel 2021, quando le vetture immatricolate furono 356mila contro le 309mila circolanti, quindi circa 47mila vetture sparite dalle strade tedesche: che fine hanno fatto?

Secondo quanto scrivono gli autori del report "l'andamento delle immatricolazioni rafforza il sospetto che una percentuale significativa di auto elettriche di nuova immatricolazione sia stata esportata dopo il periodo minimo di detenzione di sei mesi stabilito dalle normative".

In poche parole alcuni concessionari tedeschi incassavano gli incentivi dopo di che, rispettando i tempi necessari, rivendevano le auto oltre i confini, in particolare in Olanda, Danimarca, Svezia, Norvegia e Svizzera.

"Promozioni e agevolazioni fiscali per l'elettromobilità si traducono spesso in effetti collaterali indesiderati o in significative distorsioni del mercato", sottolinea Stefan Bratzel, direttore del Cam nonchè autore del report che ha portato a galla il fenomeno.

"Non si possono sempre evitare del tutto, ma se agli abusi legali si aggiungono ogni anno danni per milioni di euro, il legislatore deve intervenire rapidamente. In questo caso, la reazione della politica è stata abbastanza lenta".

Il governo ha deciso di ridurre gli incentivi, alzando ad un anno il periodo minimo di proprietà prima di poter rivendere il mezzo, ma le misure sarebbero state tardive. La vettura più colpita dai furbetti, manco a dirlo, è stata Tesla, con il 31.3% dei volumi mancanti, seguita da Audi e quindi BMW.

In attesa di capire se i numeri dei furbetti per il 2023 diminuiranno sensibilmente dopo le mosse del governo Scholz, l'industria dell'automotive si è detta pessimista in vista degli obiettivi 2035 per le auto elettriche.