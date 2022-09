Le auto elettriche agguantano il 10 percento delle vendite globali di veicoli

Dopo qualche anno di crescita risibile, le auto elettriche hanno cominciato a mangiare a ritmi assurdi quote sempre più importanti di market share ai veicoli tradizionali. Allo stato attuale dei fatti i modelli completamente elettrici hanno portato a casa il 10 percento delle vendite a livello globale.

A rivelarlo sono i dati pubblicati da CleanTechnica, che ha aggiunto un dettaglio da non trascurare: a settembre le registrazioni mensili di macchine plug-in toccheranno per la prima volta il milione. La crescita nelle vendite globale è del 61 percento per lo scorso mese di luglio, da tradurre in 778.000 unità, anche se in Italia si vendono sempre meno EV.

Se ai veicoli BEV aggiungiamo quelli plug-in il market share mondiale tocca il 14 percento, mentre è da segnalare la decrescita delle auto senza connettore per la ricarica. Tra gennaio e giugno a dominare la classifica dei singoli modelli è stata la Tesla Model Y con 344.928 esemplari. A seguire troviamo la Wuling HongGuang Min EV a 244.961 unità, e a chiudere il podio vediamo la Tesla Model 3 fermatasi a 236.518 vetture.



Per la prima volta in assoluto la posizione di Tesla è insidiata dal colosso cinese BYD che, tra gennaio e luglio, ha piazzato 800.745 esemplari plug-in. La casa di Palo Alto ha dovuto "accontentarsi" di 617.309 unità e del 12,5 percento di market share. In genere il brand di Elon Musk riesce a restituire eccezionali colpi di coda nel corso dell'ultimo quarto dell'anno, ma non è detto che ciò basti a mettere il muso davanti a BYD nel 2022.



A proposito di scalate, i due colossi già citati dovranno stare attenti ad un terzo incomodo: Volkswagen vuole superare Tesla nella vendita di auto elettriche.