Auto elettriche, accusa di SAE: 'Autonomia batteria? 400 km di Tesla valgono 300 di BMW'

In attesa che giunga in commercio la batteria con un'autonomia da 1.000 km, già in produzione, è stato effettuato un test molto interessante sulla durata effettiva del propulsore elettrico, e il risultato è stato un po' disarmante.

Secondo quanto si legge su un documento pubblicato da SAE International, in collaborazione con Car and Driver, i veicoli elettrici avrebbero delle prestazioni inferiori per quanto riguarda l'efficienza e l'autonomia nel mondo reale, rispetto alle cifre ufficiali dichiarate.

Un dato che viene ulteriormente sottolineato in quanto spesso e volentieri i veicoli termici hanno di contro un consumo inferiore rispetto a quello dichiarato, mentre per le auto elettriche sembrerebbe verificarsi il contrario.

"Fondamentalmente – spiegano il direttore dei test, Dave VanderWerp e Gregory Pannone - abbiamo dato un'occhiata a come si comportano i veicoli rispetto ai valori pubblicati sull'adesivo del finestrino, osservando una differenza tra ciò che dice l'etichetta e ciò che effettivamente vediamo nel nostro test autostradale nel mondo reale. Vediamo una grande differenza e la vera domanda è: quando i clienti per la prima volta acquistano veicoli elettrici, saranno piacevolmente sorpresi o delusi dall'autonomia?".

Nel corso dei test condotti a 120 chilometri all'ora in autostrada, l'effettivo consumo della batteria era superiore in media del 12,5 per cento rispetto a quanto comunicato dalle case automobilistiche. Secondo SAE è probabile che tale divario derivi dal modo con cui le autonomie vengono calcolate: ai consumatori viene presentato un unico dato inerente il consumo in città e in autostrada, e i numeri sono ponderati del 55% in favore del primo, dove le auto elettriche di solito hanno delle prestazioni migliori.

“Ciò gonfia le stime dell'autonomia – aggiunge Car and Driver - rendendo più difficile la corrispondenza nella guida in autostrada nel mondo reale”. Secondo l'EPA sarebbe quindi più utile per i consumatori pubblicare i dati differenti fra consumo e in città e in autostrada, così come già avviene per le auto termiche.

VanderWerp aggiunge inoltre che fra le varie case automobilistiche si evidenziano comportamenti differenti. Le aziende tedesche come BMW, Mercedes, Audi e Porsche, tendono ad essere più prudenti, a discapito invece di quanto fa Tesla: "400 miglia di autonomia dichiarata per una Tesla e 300 miglia per una Porsche sono praticamente lo stesso numero a velocità autostradali reali", ha aggiunto l'autore dello studio.

VanderWerp conclude spiegando che le auto elettriche: "Dovrebbero essere testate tutte allo stesso modo e dovrebbero essere più vicine al consumo reale di quanto non lo siano ora". Ma sapete quanto durano le batterie delle auto elettriche? forse più di quanto si pensi...