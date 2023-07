Auto elettriche-abitazioni, qualcosa non torna: in Italia il 50% ha una casa indipendente

Fra i motivi che spingono gli italiani a non acquistare le auto elettriche vi è senza dubbio quello legato alle colonnine di ricarica. Come vi abbiamo riportato spesso e volentieri, in Italia non siamo messi così bene per quanto riguarda i punti di carica pubblici, ma non bisogna dimenticare i charger privati.

Chiunque abbia una casa indipendente o semi indipendente (come ad esempio una villetta a schiera), ha la possibilità di installarsi in casa una colonnina per appunto ricaricare la vettura. Si tratta di un lusso non da poco, che ovviamente i possessori di auto termiche non possono sfruttare: si arriva a casa la sera dopo il lavoro, si attacca l'auto alla presa, e la mattina dopo la si ritrova completamente carica e pronta all'uso.

Secondo i dati ufficiali Eurostat aggiornati al 2019, in Italia quasi una persona su due è in possesso di una soluzione abitativa di questo tipo, precisamente il 47.4 per cento, di conseguenza tale importante fetta della popolazione non dovrebbe avere alcun problema a poter ricaricare l'auto elettrica in casa, installando una wallbox che ha un costo medio di 1.200 euro.

Il restante 52,6 per cento vive invece in un condominio dove senza dubbio è molto più complicato poter ricaricare l'auto soprattutto se magari non si ha il garage e bisogna lasciare la vettura in strada.

Si tratta di una situazione abitativa migliore di quella tedesca, dove il 42.2 per cento delle persone ha una casa indipendente o semi, ma dove le auto elettriche sono molto più diffuse rispetto al nostro Paese.

Potenzialmente, quindi, in Italia ci potrebbero essere già “domani” circa una ventina di milioni di auto elettriche senza alcun problema legato alla ricarica. Cosa ci dicono questi dati? Che quello delle colonnine di ricarica sarebbe un falso problema, per lo meno per una buona fetta di italiani, e lo stesso dicasi per i tempi di ricarica. E' vero anche che vi sono automobilisti che macinano diversi chilometri al giorno, ma si tratta comunque di una minoranza rispetto alla media della popolazione italiana, che percorre in media ogni giorno 40 km circa.

Resta quindi solo un'annosa questione che è quella del prezzo. Il costo delle auto elettriche appare ora come ora l'unica grande discriminante che fa storcere il naso ai più, indipendentemente dalla casa indipendente o meno.

Come vi ripetiamo spesso e volentieri prendendo in considerazione la top 5 delle auto elettriche meno care in Italia, il modello base parte da 21 mila euro, e in futuro sembra molto complicato riuscire a scendere sotto la soglia fatidica dei 20mila euro.