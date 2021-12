Le auto elettriche a +70% nel mondo: Tesla Model 3 la più venduta, Model Y terza

Mentre la Norvegia è già proiettata nell'era elettrica, con le vendite di nuove auto benzina e diesel ferme al 5% a novembre 2021, le auto a zero emissioni crescono anche nel mondo: +70% a ottobre 2021.

Nel mese di Halloween sono state vendute 589.000 auto 100% elettriche e Plug-in Hybrid in tutto il mondo, il che significa +70% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È la seconda cifra più alta di sempre dal record di 685.000 unità raggiunto nel mese di settembre 2021. Il market share è salito all'8,8% e il 79% di questa quota è rappresentato dalle auto Full Electric, mentre sono meno popolari le Plug-in Hybrid.

In dettaglio sono state vendute, sempre a ottobre 2021, 416.000 BEV al 6,2% di market share, le PHEV invece hanno piazzato 173.600 unità al 2,6% di share. Guardando a tutto il 2021 fino al 31 ottobre le auto elettriche hanno superato le 4,8 milioni di unità, mentre nel 2020 si erano fermate a 3,1 milioni. Entro la fine dell'anno si conta di arrivare a superare la soglia dei 6 milioni.

Ma guardiamo ai modelli più venduti di ottobre 2021: regina assoluta nel mondo, come in Norvegia, è la Tesla Model 3 con 16.533 unità (377.585 YTD), al secondo posto la sorpresa Wuling Hong Guang MINI EV di cui abbiamo parlato spesso, che ha venduto 39.128 unità (328.001 YTD), mentre il terzo gradino del podio è della Tesla Model Y con 27.846 vetture (281.674 YTD). La classifica continua con la Volkswagen ID.4 a 14.568 unità (88.141 YTD), la BYD Qin Plus PHEV a 17.503 (76.213 YTD), la BYD Han EV a 8.292 (66.572 YTD), la Li Xiang One EREV a 7.649 (62.919 YTD), la Volkswagen ID.3 a 7.079 (60.120 YTD), la Changan Benni EV a 6.383 (59.603 YTD) e infine la GAC Aion S a 8.020 unità (56.895 YTD), Volkswagen è dunque l'unico produttore europeo della Top 10.

Guardando ai brand in generale, la classifica vede Tesla, BYD e SAIC-GM-Wuling sul podio e poi Volkswagen, BMW, SAIC, Mercedes-Benz, Volvo, Audi e Kia.