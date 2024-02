Auto elettriche, il 70% degli automobilisti UK è insoddisfatto della rete di ricarica

L'ansia da ricarica, quella maledetta, Vi avevamo parlato del fatto che la paura di rimanere a secco è una della maggiori remore di chi valuta di passare a un veicolo elettrico.

Ora, un sondaggio condotto da Which? per il mercato britannico, ha rivelato che il 69% dei possessori di auto elettriche è insoddisfatto della disponibilità e del funzionamento delle stazioni di ricarica pubbliche. Tra i principali problemi segnalati dai conducenti, vi sono i costi elevati, la scarsa affidabilità e la confusione dovuta alla presenza di diversi operatori con app separate.

Un terzo dei conducenti di veicoli elettrici e il 48% dei proprietari di veicoli ibridi plug-in ritengono che i punti di ricarica pubblici siano troppo costosi, soprattutto a causa dell'IVA che incide maggiormente rispetto alla tassazione del 5% applicata alla ricarica domestica. Circa il 73% ha riscontrato almeno una volta un caricabatterie pubblico difettoso negli ultimi 12 mesi, e il 37% ha dichiarato che era difficile trovarne uno funzionante.

Il 21% dei conducenti di veicoli elettrici e il 25% dei proprietari di veicoli ibridi ha trovato i punti di ricarica confusi e difficili da utilizzare, in parte a causa della presenza di numerosi operatori con diverse app. L'85% ha dichiarato di preferire un sistema semplice che consenta il pagamento senza contatto.

I dati del Dipartimento dei Trasporti mostrano che il numero di punti di ricarica è aumentato del 45% in un anno, ma il sondaggio sottolinea la necessità di affrontare le preoccupazioni dei conducenti per promuovere la diffusione dei veicoli elettrici. Le disparità regionali nella distribuzione delle colonnine pubbliche (un problema anche, e soprattutto, in Italia) sono indicate come il problema più urgente e sul quale bisognerebbe intervenire prioritariamente.

Secondo alcuni esperti, il problema sarebbe sovralimentato da un'ansia personale alla quale non segue una razionalità. In Italia, ad esempio, sempre secondo gli esperti, i guidatori non percorrono 500km al giorno: per questa ragione preoccuparsi troppo della prossima colonnina è un non problema.