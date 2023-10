Auto elettriche, 6 semplici 'trucchi' per consumare meno la batteria

Sono alquanto interessanti le dichiarazioni di Nicola Armaroli, chimico e dirigente del CNR, in merito alle auto elettriche e alle batterie dei veicoli. Parlando in occasione del podcast di Corriere.it, ha sfatato un po' di falsi miti sugli EV e soprattutto ha regalato dei preziosi consigli su come risparmiare la batteria.

La tecnologia delle batterie sta progredendo in maniera impressionante e nel giro di breve tempo avremo auto elettriche con autonomie monstre: «I progressi che avremo sulla densità energetica delle batterie renderanno disponibili a breve automobili con autonomie reali superiori ai 700 chilometri – le sue parole - questi progressi spalancheranno anche la porta della mobilità elettrica ai mezzi pesanti, rendendo comuni autobus e camion a batteria, prima ancora che gli equivalenti mezzi alimentati a idrogeno possano diffondersi in modo significativo. In pratica, uno dei baluardi dei detrattori della mobilità elettrica resta la scarsa autonomia. Ma ormai è un argomento spompato, in via di definitivo superamento. Queste discussioni sulla percorrenza in auto elettrica fra qualche anno ci sembreranno surreali».

Un'evoluzione importante che però potrebbe avere il classico rovescio della medaglia: c'è il rischio che le auto elettriche di oggi fra 5 anni siano già superate? In attesa di capire se sarà veramente così, Armaroli consiglia alcuni trucchi (6 in totale) per risparmiare sul consumo della batteria elettrica, a cominciare da non farsi prendere troppo il piede e fare partenze brucianti ad ogni semaforo o stop.

«Il “segreto” base – aggiunge - è ottimizzare la ricarica della batteria in fase di decelerazione, durante le quali la batteria si ricarica con l’inerzia del peso dell’auto. Sempre, ma soprattutto in ambiente urbano, è bene adottare una guida “predittiva” (ad esempio, tenendo d’occhio l’auto davanti a noi), in modo da sfruttare al meglio la frenata spontanea del motore quando si rilascia l’acceleratore. In altre parole, sarebbe bene partire da fermi il meno possibile, perché è proprio in quella fase che il consumo è massimo. Ad esempio in alcuni casi è possibile avvicinarsi al semaforo rosso in decelerazione, ripartendo in maniera fluida senza stop totale, perché nel frattempo il semaforo è tornato verde. Poi vi sono alcuni accorgimenti che si apprendono con l’esperienza: ad esempio, di ritorno dalle vacanze in montagna per scendere di nuovo in pianura non caricare mai più dell’85%, per sfruttare il rimanente 15% con la decelerazione e la frenata rigenerativa. Quindi sì, ci sono molti modi per ottimizzare il consumo».

Anche la velocità, come per le termiche, incide sul consumo della batteria, ad esempio viaggiare a 110 km/h in autostrada invece che 130 permette un risparmio fino al 40% della batteria, sottolinea il ricercatore del Cnr.

Altra cosa stranota è quella degli pneumatici sgonfi, che possono incidere sul consumo fino al 20%, ed inoltre, bisognerebbe utilizzare con parsimonia riscaldamento e condizionamento. A riguardo è stato attestato che l'aria condizionata fa perdere 12 km di autonomia ogni ora, di conseguenza quando si può sarebbe bene evitarla.

«Evitate di accenderlo e spegnerlo in continuazione - dice Armaroli riferendosi al condizionatore - poiché il consumo principale avviene nel momento della climatizzazione dell’abitacolo. In inverno il riscaldamento del sedile e del volante (possibile in alcuni modelli) può essere un’opzione più efficace del riscaldamento dell’intero abitacolo che certamente comporta un consumo maggiore e quindi un relativo calo di percorrenza».