Auto elettriche con 400km di autonomia, le 5 più economiche a marzo 2024

Sono tante le auto elettriche in commercio ma non tutte hanno 400 km di autonomia con una sola ricarica, quella che ad oggi viene considerata la “più accettabile” dagli automobilisti, un giusto compromesso soprattutto per chi si sposta prevalentemente in città o in paese.

Abbiamo quindi deciso di raccogliere le 5 auto elettriche con un'autonomia di almeno 400 km al momento meno care sul mercato grazie alle promozioni attive per il mese in corso, marzo 2024.

Partiamo dalla Opel Mokka-e, B-SUV tedesco del gruppo Stellantis che offre una batteria da 51 kWh, 416 chilometri di autonomia e 156 cavalli di potenza. Ad oggi è acquistabile a 31.100 euro quindi con ben 6.800 euro di sconto rispetto al listino classico. Nel “taglio” sono già inclusi gli incentivi statali da 5.000 euro con rottamazione. Un esempio di finanziamento prevede un anticipo di 7.748 euro, 36 rate da 119 euro e una rata finale da 19.961 euro.

Restiamo in casa Opel per la Corsa Electric, che ad oggi è acquistabile a 29.900 euro invece che 37.200 quindi una promo di ben 7.300 euro. L'offerta prevede 35 rate da 109 euro un anticipo da 8.564 e una rata finale da 22.294 euro. La Corsa Electric, classica city car del Segmento B, ha un'autonomia da 402 km, una batteria da 51 kWh e una potenza di 156 cavalli.

Gradino più basso del podio e medaglia di bronzo per la Fiat 600e, auto presentata lo scorso luglio. Ad oggi è acquistabile a 28.200 euro nell'allestimento RED anziché 35.900 euro grazie a 2.750 euro di sconto Fiat e 5.000 euro di incentivi statali previa rottamazione di un veicolo fino ad Euro 3. L'autonomia è di 409 chilometri e il motore è lo stesso della Corsa: una batteria da 51 kWh e una potenza di 156 cavalli.

Molto interessante è anche la Peugeot e-2008, protagonista di una promo che consente il suo acquisto a soli 26.650 euro, con annessa rottamazione: anticipo da 1.948 euro, 35 rate da 170 euro e maxi rata finale da 21.096 euro. La batteria è sempre la stessa, 51 kWh, con 156 cavalli di potenza e un'autonomia da 406 km.

Chiudiamo con quella che è al momento l'auto elettrica più economica sul mercato con un'autonomia da almeno 400 km. Il riferimento è alla MG4, una delle sole 4 auto ad oggi in sconto con almeno il 30%. Il B-SUV cinese prevede una batteria da 51 kWh per 350 km ma la versione da 64 kWh arriva fino a 450 km ed ha un costo ad oggi di 24.790 euro invece che 34.790 euro, di conseguenza esattamente 10.000 euro in meno.

Ma-Fra, Trattamento 3in1 Plastiche, Pulisce, Ravviva e Protegge è uno dei più venduti oggi su