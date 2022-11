Le auto elettriche con più di 400 km di autonomia secondo Consumer Reports

Consumer Reports è una vera e propria istituzione negli Stati Uniti, un'organizzazione nonprofit che vigila sulla sicurezza e le prestazioni dei prodotti, consigliando al pubblico solo i migliori. CR si occupa anche di veicoli e ha appena stilato la lista degli EV capaci di offrire almeno 400 km di autonomia.

Le auto elettriche mettono ancora parecchia ansia da autonomia al pubblico, esistono però diversi modelli capaci di offrire 400 e più chilometri con una sola carica, possono dunque essere utilizzati per diversi giorni prima di essere ricaricati (a meno che non partiate per un lungo viaggio). Ecco secondo Consumer Reports i migliori.

Per chi ha bisogno di almeno 640 km di autonomia e più, la Lucid Air e la Tesla Model S possono mettere a segno l'obiettivo. Fra i 480 km e i 640 km troviamo invece la BMW iX, la Cadillac Lyriq, il Ford F-150 Lightning che abbiamo visto dal vivo a Torino, la Ford Mustang Mach-E (la Ford Mustang Mach-E dopo 4.500 km), la Hyundai IONIQ 5, la Kia EV6, la Mercedes-Benz EQS, la Nissan Ariya, il Rivian R1S, le Tesla Model 3, X e Y.

Fra i 400 e i 480 km abbiamo invece la BMW i4 che abbiamo provato di recente (due settimane con la BMW i4 eDrive40), la Chevrolet Bolt, la Hyundai KONA Electric, la Polestar 2 che si può ora ordinare in Italia, la Toyota bZ4X (dunque ci sentiamo di aggiungere anche la Subaru Solterra che abbiamo guidato fuoristrada, che è una sorella gemella della bZ4X), e la Volkswagen ID.4.

Essendo un'organizzazione americana, Consumer Reports non può analizzare alcuni modelli disponibili per ora solo in Europa, ma comunque capaci di offrire 400 e più km con una carica, pensiamo soprattutto alla Renault Mégane E-Tech (due settimane con la Renault Mégane E-Tech elettrica) e alla Volkswagen ID.3.