Auto elettriche con il 40% di sconto per le famiglie con ISEE basso: la novità 2021

Se il 2020 è stato l’anno delle ibride, il 2021 potrebbe essere quello delle elettriche. Non solo per i nuovi modelli in arrivo ma anche per via di tutti gli incentivi disponibili per acquistare nuove vetture a batteria.

Abbiamo già visto come l’Ecobonus 2020 sia stato in realtà prolungato per il 2021, con nuovi fondi disponibili per auto elettriche, ibride ed Euro 6 poco inquinanti (i cui fondi dedicati erano già terminati da tempo). In particolare la nuova Legge di Bilancio prevede ulteriori incentivi per le auto 100% elettriche.

Di base, rottamando una vecchia auto con almeno 10 anni di vita, si possono ottenere fino a 10.000 euro fra sconto governativo e sconto concessionario. Ora però entra in scena una nuova norma che guarda all’ISEE. Una famiglia con reddito complessivo inferiore a 30.000 euro potrà ottenere uno sconto pari al 40% del prezzo di acquisto.

Ovviamente ci sono delle limitazioni ma secondo noi sono più che “oneste”: lo sconto vale su auto elettriche dal prezzo di listino inferiore a 36.600 euro e dalla potenza non superiore a 204 CV. Il bonus non si potrà sommare agli altri incentivi statali del 2021, sarebbe stato effettivamente eccessivo, si potrà però richiedere anche senza rottamare nulla. Tale incentivo si potrà richiedere per tutto il 2021, dall’1 gennaio al 31 dicembre 2021, fino a esaurimento fondi. Faremo uno speciale dedicato alle elettriche da acquistare con il 40% di sconto, nel frattempo ecco una selezione di vetture elettriche, ibride ed Euro 6 da acquistare con il Bonus Auto 2021.