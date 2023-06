Auto elettriche, 3 aspetti da migliorare: consumo gomme, costo batteria e assicurazione

Sono almeno 5 i buoni motivi per acquistare un'auto elettrica ma nel contempo permangono ancora delle perplessità da risolvere, forse l'ultimo step affinchè gli EV possano realmente convincere la gran parte dell'opinione pubblica.

Partiamo dal consumo delle gomme. Nel corso dell'ultimo anno diversi grandi marchi hanno immesso sul mercato le loro “scarpette” specifiche per gli EV, per ultimo Bridgestone, che ha presentato Turanza, specificatamente per le auto elettriche, ma molto va ancora fatto in tal senso.

Il peso eccessivo delle auto full electric ovviamente incide sul consumo degli pneumatici e ciò rappresenta un costo per l'automobilista. “Bisognerà prepararsi ad una sostituzione accelerata delle gomme sui veicoli elettrici", ha detto il capo di ATS Euromaster nel Regno Unito, parlando a Businesscar dopo aver notato la rapida usura dei pneumatici sui modelli green.

Lo Swedish Transport Safety Research Institute (VTI) conferma: "Circa il 39% dei proprietari di auto elettriche, il 27% dei proprietari di ibride plug-in e il 15% dei proprietari di ibride hanno sperimentato un'usura più rapida dei propri pneumatici rispetto all'usura delle auto termiche", studio pubblicato nel maggio 2022.

Per Michelin: "La ragione principale del tasso di usura è la massa del veicolo . A parità di prestazioni, un veicolo elettrico è circa il 20% più pesante di un veicolo termico. La relazione è diretta, il tasso di usura degli pneumatici del veicolo elettrico sarà quindi del 20% più veloce o superiore. Per ridurre questo tasso di usura, è necessario progettare pneumatici più resistenti".

Tra l'altro negli ultimi tempi il prezzo delle gomme è aumentato: "L'aumento dei prezzi è superiore al 10%, indipendentemente dal segmento o dal canale di distribuzione target".

Il secondo aspetto da tenere in considerazione quando si acquista un'auto elettrica sono le riparazioni: se c'è da cambiare una batteria (fermo restando che la stessa sia garantita per migliaia di km), sono dolori.

"Non appena c'è una batteria da cambiare, i costi aumentano", spiega un esperto di Alliance Experts. La batteria, da sola, rappresenta più di un terzo del valore del veicolo, di conseguenza è chiaro come un suo danneggiamento causi un forte esborso monetario, d'altra parte, "in termini di manodopera, ci vuole più tempo per i veicoli elettrici che per quelli termici", secondo quanto specificato da uno specialista BCA.

Anche verniciare la carrozzeria di un'auto elettrica è più caro che un'auto termica: "Il verniciatore è costretto a cambiare il suo modo di lavorare, non può più cuocere la vernice e riscaldarla a causa della presenza delle batterie", osserva Judith Wörle, che lavora per la divisione automobilistica dell'assicuratore Swiss Re.

Infine la terza voce, quella riguardante le assicurazioni. Negli ultimi mesi, con il diffondersi maggiore degli EV, assicurare un veicolo elettrico sta diventando più caro tenendo conto in particolare dei suddetti costi delle batterie.

Si pensi che negli Stati Uniti molti veicoli elettrici con danni alle batterie non vengono nemmeno riparati e spesso e volentieri gli assicuratori si rifiutano di firmare un contratto con il proprietario di un'auto elettrica.

Si tratta comunque della voce più incerta: per ora non vi è ancora una stima precisa di quanto siano maggiori i costi delle assicurazioni delle elettriche rispetto a benzina e diesel, forse al termine del 2023 potremo avere un quadro più chiaro.