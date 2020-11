Auto elettriche a +205% a ottobre: fra i 10 modelli più venduti c'è una grande assente

L’Italia ama sempre di più le auto elettriche. È quanto emerge dai dati di ottobre, con le vendite delle BEV (auto 100% a batteria) al +205,1% e le PHEV (ibride plug-in) a +330,3%. Andiamo dunque a scoprire quali sono stati i modelli più venduti.

A vincere la classifica di ottobre è la Smart EQ fortwo con 571 unità, una delle elettriche più economiche del mercato grazie agli incentivi statali e alla sua natura mignon, da soli due posti. Un autentico animale urbano che ha saputo tenere a bada l’agguerrita Renault Zoe, che ha piazzato 304 unità, mentre la Hyundai Kona EV è sul terzo scalino del podio con 258 vetture.

La Top 10 continua con la nuova Volkswagen ID.3 a 234 vetture, la Volkswagen e-up! a 198, la MINI Cooper SE a 149. Chiudono la Opel Corsa-e con 129 unità immatricolate, la Peugeot e-208 con 100 e la Peugeot e-2008 con 97. Notato niente di strano? Già, manca del tutto Tesla, uno smacco non da poco per la compagnia di Elon Musk, che per anni ha dominato indisturbata il mercato.

Che la concorrenza forse ormai arrivata, schierando ottimi modelli dal prezzo aggressivo, si sapeva, ottobre 2020 però conferma i problemi avuti dal marchio californiano in seguito al COVID, che ha rallentato clamorosamente le spedizioni dagli USA. Non disperate però, dalla Cina sta arrivando un carico di circa 7.000 Model 3, sarà interessante vedere come andrà a novembre...

Del resto la Model 3 è ancora al terzo posto nella classica 2020 che va da gennaio a ottobre: in dieci mesi la Renault Zoe ha piazzato 3.751 unità, la Smart EQ fortwo 2.735, la Model 3 per l’appunto 2.258, con la classifica che continua con la e-up!, la e-208, la Kona EV, la Corsa-e, la Leaf di Nissan, la MINI Cooper SE e la Smart EQ forfour.