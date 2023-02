Auto elettriche dal 2035, officine preoccupate: 'Una su due destinata a chiudere'

Continua la levata di scudi nei confronti delle auto elettriche. Dopo lo stop ufficiale dell'Ue a diesel e benzina dal 2035, sono moltissimi gli addetti ai lavori che si dicono preoccupati in vista di quanto accadrà da qui a 12 anni, a cominciare dai meccanici.

Secondo la Confartigianato c'è il rischio che le officine possano definitivamente diventare introvabili nel giro di qualche anno, alla luce del fatto che adattare i macchinari alle nuove vetture elettriche richieda un importante esborso di soldi: «Con lo scenario che si sta delineando – raccontano gli artigiani, come si legge su Il Gazzettino - una su due potrebbe chiudere».

Secondo Siro Martin, presidente della Confartigianato Metropolitana, la svolta verde è necessaria ma «non impostata così. Siamo di fronte allo stesso pasticcio della classe energetica bassa degli edifici che rischieranno di non essere vendibili o affittabili: a pagare le conseguenze di queste decisioni calate dall'alto saranno sempre le fasce più deboli».

A non riuscire a sostenere il cambiamento saranno prima di tutto le realtà più piccole: «Le prime a rischiare saranno le autofficine più piccole. I 12 anni che ci separano dalla fatidica data calata dall'Europa non sono un'eternità. Tutto è in ritardo, dal personale specializzato che dovrà operare sul solo elettrico, alle strutture, alle colonnine per la ricarica. Tutto questo deve essere programmato con intelligenza concertandolo con le parti sociali, tenendo ben presente il tessuto economico, morfologico e del parco circolante di ciascun Paese, senza penalizzare i soggetti più deboli, senza imporre la svolta verde e rischiare di trasformarla in un problema».

A storcere il naso è anche Alessandro Marin presidente della Federazione Autoriparazione della Confartigianato Metropolitana: «Mettere date perentorie e non accompagnare un'economia verso questa transizione è fuori logica. Le auto elettriche diventate obbligatorie di certo non costeranno meno rispetto gli attuali prezzi e non tutti potranno permettersele. Il paradosso è questo: ora che l'efficienza dei motori termici ha generato auto a bassissimo inquinamento e consumi sempre più contenuti, si vuole imporre il passaggio all'elettrico che, attuato in questo modo, avrà sicuramente i suoi costi sociali, mentre i reali vantaggi ambientali rimangono un'"ipotesi accademica", visto che il resto del mondo continuerà a viaggiare con motori temici».

Per le officine c'è anche da tenere in conto un altro aspetto, di cui forse non si parla molto: le auto elettriche, non dotate appunto di tutte le parti meccaniche di cui è composto un motore endotermico, necessitano di molti meno interventi, di conseguenza meno rotture, meno spese per gli automobilisti e introiti più bassi per i meccanici.

Insomma, la situazione appare tutt'altro che certa guardando al futuro, mentre resta assolutamente nitido l'alto prezzo attuale degli EV: a riguardo proprio ieri Tavares di Stellantis è tornato a chiedere incentivi maggiori per le auto elettriche affinchè siano maggiormente accessibili.