Auto elettriche dal 2035: 'Boom di ricavi per le aziende'. Ecco quanto guadagneranno

Dopo l'ufficialità dell'Ue circa lo stop a diesel e benzina dal 2035, le auto elettriche continuano ad essere argomento di dibattito. Se ne è discusso anche ieri sera alla trasmissione di Rete 4 Quarta Repubblica, durante la quale è stato mandato in onda un report sui presunti profitti delle aziende automobilistiche con il passaggio al green.

L'analisi finanziaria è stata realizzata dalla società Profundo la scorsa primavera, il 19 maggio del 2022, e nella stessa si sottolinea come l'elettrificazione delle auto “aumenterebbe le azioni e i profitti delle case automobilistiche”, in maniera molto importante, dell'ordine del +316%, come da cartello mandato in onda da Quarta Repubblica e che trovate anche qui sopra.

L'analisi è stata condotta su sei case automobilistiche, che dovrebbero aggiungere “800 miliardi di euro al loro valore azionario se effettuassero una transizione più rapida in questo decennio invece di aggrapparsi al loro modello di business dei motori a combustione”. E ancora: “La concorrenza di veicoli elettrici a batteria più economici e normative più severe ha colpito le vendite e ridotto le loro economie di scala”. Il gruppo che più ne gioverebbe, sempre stando al report, sarebbe BMW, con +472% di fatturato, seguito subito a ruota da Mercedes (+471).

Bene anche Stellantis, che potrebbe aumentare il proprio valore di mercato di quasi quattro volte (+388%), mentre per Volksgwagen la crescita sarebbe del 253%, quota simile a quella di Volvo (+245%). Infine, fra le case prese in considerazione, troviamo Toyota che invece otterrebbe “solo” un aumento del fatturato pari al 70%, molto probabilmente per via della minor propensione all'elettrico puro della stessa azienda nipponica. Una visione, quella recente di Toyota, che è costato il posto al boss Toyoda, sostituito dall'ex numero uno della Lexus.

Le malelingue, leggendo tale report, potrebbero storcere il naso, convinte che il passaggio al green non sia spinto da un bisogno di protezione dell'ambiente quanto piuttosto di guadagni e profitti, ma questa non è la sede per fare insinuazioni, ne tanto meno vogliamo farlo e pensare male. Ognuno farà i ragionamenti che più gli convengono, ma certamente vedere delle aziende in buona salute grazie all'elettrico, fra cui Stellantis, che è fortemente di animo italiano, non può che far piacere.